Een jaar geleden werd de Messenger-app voor de desktop aangekondigd. De afgelopen maand is de app al als test uitgebracht in onder andere Frankrijk, maar nu kan iedereen hem downloaden voor zowel Mac als Windows. De app heeft een herkenbaar design en op de Mac werkt hij ook samen met de donkere modus.



Facebook Messenger voor Mac en Windows downloaden

In een blogpost kondigt Facebook de beschikbaarheid van de desktop-app van Messenger aan. De app bevat alle functies die je al kent van de mobiele app. Aan de linker kant zie je je gesprekken en rechts wordt het geselecteerde gesprek geopend. De app toont ook notificaties waar je direct op kan reageren. Al je gesprekken worden gesynchroniseerd tussen al je apparaten.

De app laat je ook videobellen, zowel in één op één gesprekken als in groepen. Op de desktop komt dat net wat beter tot zijn recht dan op het kleinere scherm van je iPhone. Om in te loggen kun je je Facebook-account gebruiken, maar je kan ook inloggen met je e-mailadres of telefoonnummer.

Je vindt de Mac-app gewoon via de Mac App Store. Updates van de app worden dan ook gewoon daar uitgebracht. Wil je de Windows-versie van Facebook Messenger downloaden, dan vind je die in de Microsoft Store.