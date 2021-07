Er was een tijd dat je voor updates voor de Mac een klein bedrag moest betalen. Updates waren dan verkrijgbaar bij Apple zelf. Vroeger ging dat nog via een disk, maar later via een downloadlink. De laatste twee versies die Apple tegen betaling beschikbaar stelde, waren OS X Lion en OS X Mountain Lion. Tot voor kort rekende Apple zelfs nog €21,99 als je een oude Mac hebt die je naar deze versies wil updaten. Maar vanaf nu kan je ook gratis updaten naar OS X Lion en OS X Mountain Lion.



OS X Lion en OS X Mountain Lion gratis te downloaden

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je dergelijke oude updates nog wil installeren. Als je een oude Mac hebt die niet meer bijgewerkt kan worden naar latere versies, kan het verstandig zijn om te updaten naar de meest recente beschikbare versie. Ook heb je misschien een oude Mac nodig met een specifiek programma, dat niet meer werkt op nieuwere versies van Mac OS X of macOS. In dit soort gevallen komt het van pas om oude versies als OS X Lion en OS X Mountain Lion te downloaden.

OS X Lion verscheen in 2011, gevolgd door Mountain Lion een jaartje later. In OS X Lion voegde Apple ondersteuning toe voor emoji, was FaceTime standaard ingebouwd, kregen apps een nieuwe fullscreen weergave en meer. In Mountain Lion waren het Berichtencentrum, de Notities-app en de Berichten-app belangrijke nieuwe toevoegingen.

MacWorld ontdekte dat Apple twee nieuwe supportpagina’s heeft, waar beide updates gratis kunnen worden gedownload. Je moet wel aan bepaalde systeemeisen voldoen om de updates te kunnen installeren.

OS X Lion

Mac computer met een Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, or Xeon processor

OS X Snow Leopard 10.6.6 of nieuwer of OS X Lion 10.7 reeds geïnstalleerd

2GB werkgeheugen

7GB beschikbare opslagruimte

Gratis te downloaden via deze link

OS X Mountain Lion

OS X Snow Leopard 10.6.8, Lion 10.7, or Mountain Lion 10.8 reeds geïnstalleerd

2GB werkgeheugen

8GB beschikbare opslagruimte

Geschikte modellen: iMac (Mid 2007-2020) MacBook (Eind 2008 Aluminum, of Begin 2009 of nieuwer) MacBook Pro (Mid/Eind 2007 of nieuwer) MacBook Air (Eind 2008 of nieuwer) Mac mini (Begin 2009 of nieuwer) Mac Pro (Begin 2008 of nieuwer) Xserve (Begin 2009)

Gratis te downloaden via deze link



Betalen voor de updates kan nog wel, maar hoeft niet meer

Hou er wel rekening mee dat een Mac waar standaard al Mac OS X Mavericks of later op zat, niet geschikt is voor OS X Mountain Lion. Gek genoeg biedt Apple ook nog steeds in haar online store de betaalde versies aan, maar dat lijkt nu met deze gratis downloads wat overbodig.