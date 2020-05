Sonos Five en nieuwe Sub

De Sonos Five zou de opvolger zijn van de Play:5 die in 2015 voor het laatst een update kreeg. Eerder wijzigde Sonos de naam van de Play:1 ook al naar Sonos One. De Play:3 kreeg tot op heden geen opvolger. De gelekte afbeelding van de Sonos Five tonen een simpel design met brede kast, vergelijkbaar met het huidige model. Sonos heeft de nieuwe speakers nog niet officieel aangekondigd, maar laat op Twitter hints vallen dat er op 6 mei iets staat te gebeuren.



Quandt heeft enkele van zijn tweets weggegooid maar toont wel een reeks foto’s in een artikel. De nieuwe Sonos Sub lijkt identiek aan het voorgaande model en zou ook in zwart en wit worden verkocht. De afbeeldingen laten weinig zien over de technische verbeteringen, behalve dan hoe het uiterlijk eruit ziet.

These are the new Sonos Sub (3rd Gen) and Sonos Five network speakers. Official pics and more infos (like the fact that the Five can run in Stereo mode when positioned horizontally): https://t.co/R8HMI0iaOX — Roland Quandt (@rquandt) May 5, 2020

Eerder werden er ook al foto’s van de vernieuwde Playbar gelekt door Dave Zatz. Deze zou beschikken over aanraakgevoelige bediening en is iets langer dan de huidige Playbar. Er zit ook ondersteuning voor Dolby Atmos op, zodat het goed zou passen bij de Apple TV 4K.

De Sonos-speakers werken goed samen met Apple-producten, dankzij de samenwerking met Apple Music en AirPlay 2. Morgen weten we of het allemaal echt waar is.