Sonos heeft de prijzen van enkele speakers verhoogd. Je betaalt nu 50 euro meer in vergelijking met eind 2022 bij de Sonos Beam, Sub 3, Five en Move.

Sonos prijsverhoging in 2023

In 2021 kondigde Sonos een flinke prijsverhoging aan, vanwege hogere kosten van componenten, duurdere kosten in de toeleveringsketen en toenemende vraag van klanten. Sommige producten gingen destijds met €20 tot €100 euro in prijs omhoog. Nu heeft Sonos (deze keer onaangekondigd) opnieuw een prijsverhoging doorgevoerd. Toen The Verge ontdekte dat de Sonos Beam en de Sonos Sub 3 vijftig dollar duurder zijn geworden, besloten we om ook eens een blik te werpen op de Europese prijzen. En daar gaat het veel verder dan alleen de Beam en Sub. Ook de Sonos Five en Move zijn duurder geworden.



Met behulp van de Wayback Machine achterhaalden we de prijzen van eind 2022 en daaruit blijkt de volgende prijsverhoging:

Sommige accessoires zoals vervangende kabels en muurhouders zijn een paar cent in prijs verhoogd. Andere producten zoals de Sonos One, Ray en Arc zijn ongewijzigd gebleven. De prijsverhoging komt op een belangrijk moment: net nu er geruchten zijn over twee nieuwe slimme speakers genaamd Sonos Era die de Sonos One en de vroegere Play:3 lijken te gaan vervangen.

De Sonos Beam kwam ooit voor €449,- op de markt, zo blijkt uit onze review uit 2018. Het is een prima keuze voor mensen die een woonkamer van gemiddeld formaat hebben en op een later moment hun systeem willen uitbreiden. Inmiddels is de prijs in vergelijking met die allereerste uitvoering wel met honderd euro omhoog gegaan. De line-up van televisiespeakers van Sonos ziet er nu als volgt uit:

Bij andere winkels kun je nog wel de oude prijs vinden. Zo betaal je voor de Sonos Beam op het moment van schrijven honderd euro minder als je op koopjes let:

