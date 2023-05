Sonos introduceert op 11 mei een uitbreiding van de abonnementsdienst Sonos Flex. Er komen in totaal 8 bundels, waar je maandelijks voor betaalt. Eerder was er al een pilot met Sonos Flex in 3 varianten.

Sonos Flex: flexibele bundels

Het is al gebruikelijk om per maand te betalen voor je wasmachine en fiets, dus waarom niet voor je speakers? Speakerfabrikant Sonos introduceerde daarom al in 2019 Sonos Flex, een maandelijks abonnement voor speakers en aanvullende diensten. Er waren 3 Sonos Flex-bundels om uit te kiezen, van €15, €25 en €50 per maand voor respectievelijk een kamer, een tv of een thuisbioscoop. Het bleek te gaan om een tijdelijke pilot die alleen in Nederland plaatsvond en bedoeld was om ervaring op te doen. Vandaag gaat Sonos Flex opnieuw van start, maar dan in een variant met 8 bundels voor verschillende ruimtes en luisterbehoeftes.



De afgelopen tijd was het niet meer mogelijk om je voor de ‘oude’ Sonos Flex-bundels aan te melden. Ook nu heeft Nederland de primeur, waarna meer markten zullen volgen. Met 8 flexibele bundels heb je meer keuze, waaronder de nieuwe Era-speakers. Maar de prijs ligt ook een stuk hoger: je betaalt nu vanaf €19,95 per maand. Heb je gekozen voor een bepaalde bundel, dan heb je de mogelijkheid om nog extra producten toe te voegen. Sonos Radio HD en support is ingegrepen.

Dit kost het:

Essential: 2x Sonos One: €19,95 per maand

Plus: 2x Era 100: €24,95 per maand

Pro: Era 100 + Move: €35,95 per maand

Premium: 2x Five: €49,95 per maand

Surround Sound Essential: Ray + 2x One SL: €29,95 per maand

Surround Sound Plus: Ray + 2x Era 100: €34,95 per maand

Surround Sound Pro: Beam + Sub Mini + 2x Era 100: €59,95 per maand

Surround Sound Premium: Arc + Sub + 2x Era 100: €99,95 per maand

Een multiroomsysteem kan behoorlijk duur zijn en als je dat bedrag niet meteen hebt liggen kun je er nu dus ook maandelijks voor betalen. De speakerfabrikant denkt dat vooral millennials hiervoor zullen kiezen. Zij willen wel alle gemakken van vandaag, zonder grote uitgaven. Het past ook in de trend om bezit te vervangen door abonnementen. Meer info vind je bij Sonos op de pagina Sonos Flex.