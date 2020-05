iCulture Vandaag: dit was woensdag 6 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 6 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je op iCulture hoeveel de 13-inch MacBook Pro 2020 verschilt van de 2019-versie. Het toetsenbord is de grootste verbetering, maar zeker bij het duurdere model zijn er meer aanpassingen doorgevoerd. Ook bleek vandaag dat Ziggo gestart is met het testen van de Apple TV-app onder haar gebruikers. Na bijna twee jaar intern testen komt er eindelijk schot in de zaak. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Volgens Spotify is Apple meer open geworden, maar is er nog een lange weg te gaan.

We kijken naar de verschillen tussen de 13-inch MacBook Pro 2020 vs 2019 en leggen je uit welke je beter kan kiezen: de nieuwste of het model van vorig jaar tegen een voordelige prijs.

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Verstuur een adresverzoek als je iemands adres wil weten.

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Je kan nu ook prestaties en badges krijgen voor bepaalde doelstellingen met de app. Ook zijn de vertragingskleuren terug.

Monese: A Banking Alternative (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Koppel je PayPal aan je Monese-account.