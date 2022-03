Meer dan 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben één of meer smart home-producten in huis. Dit is 57% van het totale aantal huishoudens. In 2021 lag het percentage met 52% ook boven de helft, terwijl het in 2020 nog 42% bedroeg. Er is dus sprake van een gestage groei. Multiscope spreekt zelfs van een sterke groei. Vooral de waarde van de smart home-producten lijkt sterk te zijn gestegen: nu hebben de Nederlanders voor 5,2 miljard euro aan smart home-spullen in huis, terwijl dat vorig jaar nog 2,9 miljard euro was. Dit heeft echter een administratieve verklaring: de markt groeide met €900 miljoen terwijl de overige €1,4 miljoen ermee te maken heeft dat het segment ‘zonwering en garagedeuren’ is toegevoegd. De productcategorie ‘huishouden en comfort’ is momenteel het grootst.



Coolblue als dé smart home-winkel

Opvallend is met welke winkels de gemiddelde Nederlander smart home associëren. Terwijl tink, het voormalige 50five en Beaumotica gespecialiseerd zijn in smart home-producten en IKEA erg z’n best doet om als smart home-merk op de kaart te komen, denkt de Nederlander in eerste instantie aan Coolblue (24%), gevolgd door MediaMarkt (23%) en Bol.com (12%). Daarna volgen IKEA (6%) en Conrad (5%). Voorgaande jaren was MediaMarkt nog de koploper.

Wat opvalt aan de categorieën is dat de producten die je als HomeKit-producten kunt kopen, slimme stekkers en lampen, thermostaatknoppen en slimme speakers, behoorlijk laag in de grafiek staan. De Nederlanders lopen qua geld uitgeven meer warm voor slimme huishoudelijke apparatuur en comfort-producten, zonwering en garagedeuren.

Aan de Smart Home Monitor deden 4.918 respondenten van 18 jaar en ouder mee, die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Meer informatie is hier te vinden.