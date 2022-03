Dat wil overigens niet zeggen dat Boot Camp ook op de Mac Studio en op andere Macs met Apple Silicon te gebruiken is. Boot Camp blijft beperkt tot Intel-gebaseerde Macs en Apple lijkt niet van plan daar verandering in te brengen. Wat je nu wel kunt downloaden zijn speciale drivers voor het Studio Display, waardoor je Boot Camp kunt gebruiken op een aangesloten Intel-machine. Dit kan bijvoorbeeld een Mac Pro zijn of een MacBook uit het pre-M1-tijdperk. Het Studio Display is ook geschikt voor Windows-desktops, maar je mist dan wel macOS-specifieke functies zoals Center Stage voor je webcam en ruimtelijke audio voor je muziek.



Boot Camp-drivers installeren

Windows zal het Studio Display herkennen als een gewoon display en de ingebouwde webcam, microfoons en speakers werken dan ook met Windows. Het bedrijf waarschuwt echter wel: het scherm heeft een 5K 60Hz-paneel, maar de resolutie en de verversingsgraad kunnen afhankelijk zijn van de computerhardware.

Om de Boot Camp-drivers op je Mac te installeren klik je vanuit Windows op het Start-menu open je het Apple Software Update-tool.

Apple brengt regelmatig updates voor Boot Camp uit om ondersteuning te bieden voor nieuwe hardware. Ook zitten er vaak niet nader genoemde compatibiliteits- en performanceverbeteringen in. Je moet in dit geval versie 6.1.17 van Boot Camp hebben om ervan te profiteren. Daarnaast zit er nog een vernieuwing in: updates van grafische drivers voor AMD, speciaal bedoeld voor eGPU-gebruikers. eGPU is trouwens ook iets wat alleen op Intel-Macs wordt ondersteund en niet op Apple Silicon.

Wil je Windows op de Mac gebruiken, dan heb je op Apple Silicon Macs een virtuele machine nodig. De keuze valt dan al snel op Parallels, de enige software-ontwikkelaar die door alle loopholes probeert te springen. Je hebt namelijk een ARM-gebaseerde versie van Windows nodig en Microsoft heeft aangegeven deze niet te willen ondersteunen op de Mac.

Bekijk ook Microsoft gooit de deur dicht: 'Geen Windows 11 op Apple Silicon' Er is slecht nieuws voor mensen die Windows op hun M1 Mac willen gebruiken. Microsoft heeft officieel bekendgemaakt dat er geen ondersteuning voor Apple Silicon komt voor de ARM-versie van Windows. Wat nu?

In de basisuitvoering (vanaf €1.779,-) wordt het Studio Display geleverd met standaard glas en een voet die 30 graden kantelbaar is. Je hoeft deze voet er dus niet los bij te kopen, zoals bij het Pro Display XDR het geval is.