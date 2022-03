Eén van de klagers bestelde twee blauwe exemplaren en merkte dat de aluminium achterplaat veel dunner is dan bij de vorige generatie, die hij ook heeft. “Je kunt bijna de batterij door de plaat heen voelen als je het apparaat vasthoudt. Beide [nieuwe] iPads voelen hetzelfde aan en je hoort gekraak als je ze in de hand hebt. Dat gebeurde bij de iPad Air 4 nooit.” Mensen klagen ook over een hol gevoel en het feit dat je de behuizing van vorm kunt laten veranderen door met je hand licht op de achterkant te drukken.



Niet iedereen heeft klachten

Hoewel dit natuurlijk een vervelende ervaring is, hebben we het gecontroleerd met ons testexemplaar. Redacteur Benjamin heeft zijn iPad Air 4 intensief gebruikt en heeft nu een paar dagen een paarse iPad Air 5 . Hij merkt geen verschil in bouwkwaliteit en heeft ook geen last van krakende geluiden. Sommige gebruikers hebben video’s gemaakt waarin te horen is dat de behuizing kraakt als je licht op het scherm tikt.

Vooral bij blauwe iPads?

Op Reddit zijn sommige mensen er echter van overtuigd dat de bouwkwaliteit minder is en dat Apple een dunnere achterplaat heeft gebruikt. Dat zou misschien bij de blauwe variant het geval kunnen zijn, die vanwege de populariteit van de nieuwe kleur nu extra veel wordt aangeschaft. Als Apple daadwerkelijk voor kostenbesparingen is gegaan en de behuizing dunner heeft gemaakt zou dat ook bij andere kleuren merkbaar moeten zijn. Zoals gezegd: bij ons exemplaar voelt het niet goedkoper aan.

Ook de eerste reviews van de iPad Air maken geen melding van een slechtere bouwkwaliteit of gekraak. De meeste reviewers benadrukken vooral dat het design aan de buitenkant precies hetzelfde is gebleven. Feit is wel dat ze van Apple maar weinig tijd kregen om het product te testen. In de meer grondige reviews die de komende dagen zullen verschijnen, zal er ongetwijfeld extra op worden gelet.

Wat we de komende dagen ook kunnen verwachten zijn YouTube-filmpjes, waarin mensen proberen om de iPad Air zo snel mogelijk krom te trekken. Maar net als bij de oorspronkelijke bendgate: dat waaide al snel over, nadat mensen ontdekten dat het niet de bedoeling is om je toestel als zitkussen te gebruiken.

De iPad Air 2022 ligt sinds vrijdag in de winkel en beschikt over dezelfde M1-chip als in de iPad Pro. Verder krijg je 5G, een verbeterde 12-megapixel frontcamera met Center Stage, een snellere usb-c-poort en nieuwe kleurkeuzes. Het instapmodel heeft 64GB opslag. Echte koopjes zijn er (uiteraard) nog niet.

