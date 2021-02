Met Philips Hue, Lifx, IKEA Tradfri en nog veel meer is de keuze voor slimme verlichting behoorlijk groot. Maar hoe populair zijn slimme lampen nu eigelijk en welke merken hangen in de meeste huishoudens? Multiscope deed in het kader van de Smart Home Monitor onderzoek naar het gebruik van slimme lampen in Nederland.



‘Philips Hue populairste merk slimme lampen in Nederland’

Uit dit onderzoek, gehouden onder 6300 Nederlanders, blijkt dat Philips Hue met een marktaandeel van 47% verreweg de populairste is als het gaat om slimme verlichting. Dat betekent dat bijna de helft van de ondervraagden met slimme verlichting Philips Hue in huis heeft hangen. Andere merken volgen op lange afstand. IKEA heeft een marktaandeel van 17%, gevolgd door KlikAanKlikUit (8%), Osram (5%) en Innr (3%). Uit het onderzoek blijkt niet wat het marktaandeel is van andere merken zoals Lifx, Wiz en Nanoleaf. Laatstgenoemde is relatief duur en specifiek, met voornamelijk gekleurde lichtpanelen voor aan de muur in het assortiment. De gemiddelde uitgaven voor slimme verlichting is €223,-. De totale uitgaven aan slimme verlichting in Nederland is €300 miljoen.

In totaal hebben dus ongeveer 1,4 miljoen huishoudens in Nederland slimme verlichting. Ten opzichte van 2018 is dat een groei van 4 procentpunten. De belangrijkste reden voor het hebben van slimme lampen onder huidige bezitters zijn gemak en comfort (57%) en voor het creëren van een prettige sfeer in huis (39%). Ook het besparen van kosten (vanwege de zuinigheid van de lampen) is voor veel mensen een reden (33%).

De verwachting is dat het aantal de komende tijd nog blijft groeien. 12% van de ondervraagden gaf aan dat ze verwachten binnen een jaar slimme verlichting te gaan kopen. Nederlanders die nog geen slimme verlichting hebben noemen gemak en comfort als belangrijkste reden om ervoor te kiezen (34%). De belangrijkste reden om er niet voor te kiezen is de prijs (39%) en de tevredenheid over het huidige product (34%). Meer resultaten van het onderzoek lees je bij Multiscope.