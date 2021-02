Apple's Weer-app heeft in Nederland een nieuwe functie gekregen. In sommige steden geeft de Weer-app nu met een grafiek aan hoeveel neerslag er valt. Ook in widgets is deze grafiek te zien.

Apple nam vorig jaar Dark Sky over, een populaire en betrouwbare weer-app die in Nederland helaas niet te downloaden is. Andere apps zoals Carrot Weather gebruiken wel vaak data van Dark Sky. In iOS 14 heeft Apple meteen gebruikgemaakt van de extra weersinformatie die Dark Sky levert. In de VS geeft de Weer-app namelijk sinds iOS 14 voorspellingen voor de hoeveelheid neerslag. Een iCulture-lezer meldt nu dat dit ook in Nederland zichtbaar is, al werkt het mogelijk nog niet overal. Je hebt hiervoor géén beta van iOS 14.5 nodig.



Weer-app geeft nauwkeurige regenvoorspelling in Nederland

De Weer-app kijkt sinds iOS 14 nauwkeuriger naar je huidige locatie en past daar de voorspelling op aan. Onderaan de Weer-app bij het kiezen van je huidige locatie geeft de app namelijk aan voor welke straat de weersvoorspelling geldt. iCulture-lezer Job en iCulture-ontwikkelaar Alex hebben gemerkt dat bij Den Haag nu ook de nauwkeurige neerslagvoorspellingen gegeven worden. Het werkt niet als je Den Haag als locatie toevoegt aan de Weer-app, mogelijk omdat de app de neerslaggrafiek alleen geeft voor je huidige, exactere locatie.

Zodra de regenvoorspelling verschijnt, zie je boven de voorspellingen per uur een grafiek met met de neerslagverwachting voor het komende uur. De blauwe staafjes geven aan hoeveel regen of andere neerslag er ongeveer valt. Omdat er op de verticale as geen hoeveelheid millimeter staat, weet je niet precies hoeveel neerslag er valt. De grafiek geeft wel een indicatie voor de intensiteit van de neerslag. Hoe langer de blauwe staafjes, hoe meer neerslag er valt.

Ook in de Weer-widget zie je deze informatie. Je ziet dit zowel in de grote als middelgrote widget, met dezelfde neerslaggrafiek als in de Weer-app zelf.

Mogelijk nog niet overal

We weten helaas nog niet of dit overal in Nederland actief is of dat dit alleen in Den Haag en omgeving werkt. Uit onze test blijkt in ieder geval dat het alleen werkt als je kijkt naar het weer op je huidige locatie. Zoeken naar een stad levert geen grafiek op. In Amsterdam en Haarlem lijkt het nog niet beschikbaar te zijn. Zie jij op jouw huidige locatie een neerslagvoorspelling met grafiek? Laat het ons dan weten in de reacties.

Onlangs is de voorspelling ook live gegaan in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het maakt zowel in deze landen als in Nederland niet uit of je de iOS 14.5 beta of iOS 14.4 gebruikt.