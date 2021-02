Mensen met een M1 Mac klagen dat hun iOS-apps crashen, nadat ze met de Mac hebben gesynchroniseerd. Ze blijken niet langer in staat om apps van derden te openen op de iPhone of iPad.

iOS-apps crashen na syncen met M1 Mac

De apps crashen meteen na het openen en het blijkt te gelden voor alle apps die ze geïnstalleerd hebben. In december vorig jaar doken de eerste berichten al op bij Reddit en op het Apple-supportforum. De Macs met M1-chip waren toen al een maand uit. Het probleem doet zich onder andere voor bij mensen die iOS 14.3 hebben geïnstalleerd in combinatie met macOS 11.1 op de MacBook.



Bij een poging om apps te openen sluiten ze vrijwel meteen, zo blijkt uit een video op Reddit. Een van de klagers meldt dat het ook niet lukt om apps te installeren of bij te werken vanuit de App Store. Na het aantikken van een app verschijnt vrijwel meteen weer het wolkicoontje.

Dit kun je doen

De oorzaak van het probleem is nog steeds niet duidelijk. Mensen die contact met Apple Support opnamen, kregen ook de indruk dat er nog geen verklaring is. Eén van de tijdelijke oplossingen die je zou kunnen proberen is het synchroniseren van je iPhone met een oudere Mac die op macOS Catalina draait, maar dan moet je daar natuurlijk wel over beschikken. Voor anderen zit er niets anders op dan wachten tot Apple een oplossing biedt.

Heb je een Mac met M1-chip en heb je je iPhone of iPad nog niet ermee gesynchroniseerd, dan kun je dat het beste zo laten en hopen dat Apple snel met een fix komt. Synchroniseren met de Mac is meestal niet nodig als je alles via iCloud regelt – hoewel een extra lokale backup soms best handig kan zijn.