Hoewel er af en toe wat informatie naar binnen druppelt over Apple’s AR- en VR-projecten, is het nog altijd de vraag hoe de producten er uiteindelijk uit gaan zien. Het lijkt er nu op dat Apple werkt aan een headset voor virtual reality met een snufje augmented reality én aan een aparte AR-bril. Voor die laatste zou Apple gebruikmaken van micro OLED-techniek.



‘AR-bril krijgt micro OLED-displays’

Voor de nieuwe micro OLED-displays zou Apple in een geheime fabriek in Taiwan samenwerken met TSMC, zo meldt Nikkei. TSMC is Apple’s chippartner, die voornamelijk de chips in de iPhones en iPads produceert. Het is een nieuw soort type display dat direct op de zogenaamde chip wafers gebouwd wordt. Bij normale LCD en OLED-displays wordt het scherm op glas gebouwd, maar dat is bij micro OLED niet het geval.

Het voordeel is dat het scherm daardoor veel dunner en kleiner is en ook minder stroom verbruikt. Het scherm dat nu in productie is zou kleiner dan 1-inch zijn (zo’n 2,5 centimeter). Volgens bronnen van Nikkei is deze techniek daardoor geschikt voor ‘draagbare AR-apparaten’. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat deze techniek op grote schaal geproduceerd wordt. Momenteel bevindt micro OLED zich nu nog in de testproductiefase.

Bekijk ook Apple AR-bril: alles wat we nu al weten over Apple's slimme bril Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril, of augmented reality-bril. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Apple zou de afgelopen tijd meerdere experts op het gebied van displays aangenomen hebben om te werken aan de micro OLED-techniek. Overigens moet je micro OLED niet verwarren met microLED, een andere techniek waar Apple al een tijdje in investeert. microLED heeft ook allerlei voordelen, zoals een dunner display, en zou vooral van pas komen op een toekomstige Apple Watch.