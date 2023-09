Apple profiteert van usb-c-overstap

Mocht je de komende weken in een Apple Store komen om je iPhone 15 af te halen, probeer dan de verleiding te weerstaan om er allerlei usb-c-laders bij te kopen. Het is handig als je vooraf al een inventarisatie hebt gemaakt of je al dergelijke opladers hebt liggen. Apple retailmedewerkers hebben de opdracht gekregen om klanten duidelijk te maken dat de bestaande Lightning-opladers niet meer werken en dat ze een usb-c-lader moeten aanschaffen. Die wordt (net als bij eerdere toestellen) niet meegeleverd in de verpakking. Wel zit er een usb-c-naar-usb-c-kabel bij, maar die kun je alleen gebruiken met een geschikte lader. Voor ervaren iPhone-gebruikers zal het gesneden koek zijn. Vaak heb je al een snelle lader liggen die je bij je iPad of MacBook kreeg. Zo niet, dan kun je er eentje in de Apple Store kopen, maar dat is niet altijd de meest voordelige plek.



Apple -medewerkers krijgen volgens MacRumors de opdracht op mensen te wijzen op het aanbod van usb-c-accessoires, zoals de 20 Watt usb-c stroomadapter van 25 euro en extra kabeltjes.



Volgens geruchten krijgen de iPhone 15-modellen een laadkabel in een bijpassende kleur. Die hoef je dan in ieder geval niet meer aan te schaffen.

230 tot 240 miljoen plastic adapters

Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple al in maart de productie van de 20 Watt-lader opgevoerd en verwacht er in het derde kwartaal 120% meer van te verkpen. In het vierde kwartaal zullen er ongeveer 70 miljoen usb-c-laders over de toonbank gaan. In totaal zullen er ongeveer 230 tot 240 miljoen stuks worden verkocht in 2023, wat op zich weer zorgt voor een hoop extra plastic producten op de aardbol. Terwijl de EU-wetgeving die nu wordt ingevoerd, er juist op gericht is om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen. Apple verzette zich aanvankelijk tegen de overstap, maar ziet nu kansen om ervan te profiteren.

Overstap naar universele adapter

De benodigde kabel zit al in de verpakking en de kans is groot dat je al een geschikte lader in huis hebt. Apple is de afgelopen jaren met de iPad en Mac al overgestapt op usb-c. De iPhone is nu al een van de laatste aan de beurt. De overstap zal wel een stuk soepeler gaan dan tien jaar geleden, toen Apple de 30-pins connector inruilde voor Lightning. Daarbij ging het om eigen (proprietary) aansluitingen, terwijl usb-c al op brede schaal is ingeburgerd, ook onder Android-gebruikers. Wil je niet de dure opladers van Apple gebruiken, dan is er keuze genoeg uit alternatieven van andere merken.

Het is nog een vraag in hoeverre Kuo gelijk krijgt dat de iPhone 15-serie sneller op te laden is (tot wel 35 Watt), of dat dit alleen geldt voor accessoires die zijn goedgekeurd in het Made for iPhone (MFi)-programma. Fabrikant Foxconn zou inmiddels druk zijn met het maken van allerlei usb-c-accessoires voor Apple, waaronder de bekabelde EarPods en extra kabels. Die kabels kun je dan ook meteen gebruiken om de aanstaande AirPods met usb-c op te laden.