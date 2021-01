Apple heeft ‘grote aankondiging’ gepland op woensdag 13 januari

Apple CEO TIm Cook heeft een tv-interview gegeven aan CBS This Morning. Volgens het tv-station kunnen we op woensdag 13 januari "een grote aankondiging" verwachten. Maar wat is het?

‘Grote aankondiging’ op 13 januari

Cook sprak vandaag over de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in het Capitool, afgelopen week. Hij vindt dat mensen verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun daden:

Ik denk dat het belangrijk is dat mensen er verantwoordelijk voor worden gehouden. Dit is niet iets dat we moeten laten glippen. Dit is iets wat we heel serieus moeten nemen en begrijpen. Pas dan moeten we verder gaan.

Op de vraag of dat ook voor Trump geldt, antwoordde Cook:

Ik denk dat niemand boven de wet staat. Dat is het mooie van ons land, we zijn een rechtsstaat. Ik denk dat iedereen die er een rol in heeft gespeeld, ter verantwoording moet worden geroepen. Ik denk niet dat we het moeten laten gaan.”



Alles goed en wel, maar volgens presentator Gayle King van CBS This Morning is het verhaal daarmee niet af. Morgen zal een tweede deel van het interview worden uitgezonden, waarin Apple “een grote aankondiging” doet. Waar dit precies over gaat is onduidelijk, maar het gaat in ieder geval “niet over een nieuw product”, waarschuwde de tv-host. Apple zelf laat nog niets los, maar het zou gaan om een belangrijk initiatief.

De kans dat het alleen over de politieke ontwikkelingen gaat is ook niet zo groot. Het interview stond namelijk al gepland voordat de gebeurtenissen op het Capitool plaatsvonden. De focus van het interview was gericht op de aankondiging, maar door de omstandigheden moesten de actualiteiten toch aan bod komen. 9to5Mac denkt dat het mogelijk de aankondiging is van Apple’s nieuwe privacyfuncties in iOS 14. Het gaat daarbij om nieuwe functies om tracking door apps te voorkomen.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next. See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021

Apple heeft de gewoonte om in de periode rond de Consumer Electronics Show (CES) extra aandacht voor privacy te vragen. Zo verschenen twee jaar geleden grote billboards in Las Vegas met de tekst “what happens on your iPhone, stays on your iPhone”. Vorig jaar was Apple op de beurs aanwezig om deel te nemen aan een rondetafel over privacy, samen met Facebook en andere bedrijven. En dit jaar? Wat Apple in ieder geval heeft gedaan is een serie promovideo’s uitbrengen rondom de beveiliging en privacy van de producten. Ze zijn hieronder te zien. Wij wachten het met spanning af, maar de kans is aanwezig dat het niet de grote eerste aankondiging van het jaar is waar we allemaal op hopen. Het is mogelijk dat het tv-station de aankondiging wat heeft opgeblazen.