We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Shantaram

Shantaram is een nieuwe dramaserie met Charlie Hunnam en speelt zich af in de jaren tachtig in Bombay, India. Vanaf nu kun je de eerste drie afleveringen streamen op Apple TV+. Shantaram volgt de belevenissen van Lin Ford (Hunnam), een man die op de vlucht is en onderweg valt voor de charmes van een raadselachtige vrouw, genaamd Karla. Lin moet kiezen tussen vrijheid en liefde en de consequenties die daaraan vastzitten. In de serie zien we ook Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph én Shiv Palekar. Een flinke cast dus. De serie is geschreven en wordt geproduceerd door Steve Lightfoot.

Bekijken: Shantaram

Candy (S01)

Te zien bij: Disney+

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van moordenaar Candy Montgomery en haar slachtoffer, Betty Gore. Texas, 1980. Candy Montgomery is een huisvrouw en moeder die schijnbaar alles heeft, een liefhebbende echtgenoot met een goede baan, een dochter en een zoon en een mooi huis in de gloednieuwe buitenwijken. Maar wanneer de druk van conformiteit in haar toeneemt, schreeuwen haar acties om een beetje vrijheid. Maar waarom vermoordde ze haar vriendin van de kerk met een bijl?

Rosaline

Te zien bij: Disney+

Variant op het verhaal van Romeo en Julia, deze keer verteld vanuit het perspectie van Julia’s nichtje Rosaline (Kaitlyn Dever). Zij probeert het hart van Romeo voor zich te winnen in deze romantische komediefilm.

The Playlist

Te zien bij: Netflix

The Playlist vertelt het verhaal van Daniel Ek, de Zweedse programmeur die in 2004 niet wordt aangenomen door Google en daarom maar besluit om een jaar uit te trekken om zijn eigen bedrijf te starten. Hij noemt het Spotify. De 22-jarige (gespeeld door Edvin Endre) wil de muziekwereld ingrijpend veranderen. Dat we anno nu naar streaming muziekdiensten luisteren was twintig jaar geleden nog niet te voorzien: we liepen rond met de eerste iPods en kochten muzieknummers bij iTunes of downloadden we ze ‘gratis’ via Piratebay. Ek wil ook niet voor muziek betalen, maar merkt dat de muziekindustrie is vastgeroest. Hij vindt in ondernemer Martin Lorentzon (Christian Hillborg) iemand met een flinke portemonnee die zijn visie wel wil financieren. De zesdelige serie is nu te zien bij Netflix.

The Curse of Bridge Hollow

Te zien bij: Netflix

Een vader die Halloween haat werkt met tegenzin samen met zijn tienerdochter wanneer een kwade geest de decoraties in hun stadje tot leven laat komen.

Ik Weet Je Wachtwoord (S01)

Te zien bij: Videoland

RTL Nieuws-journalist Daniël Verlaan neemt je mee in de schimmige wereld van onlinecriminaliteit. Hij legt gevaren bloot, spreekt slachtoffers en verkent de leefwereld van de daders. Wie zijn deze mensen, hoe gaan ze te werk en wat zijn hun beweegredenen? Daniel doet onderzoek naar ransomwarecriminelen, confronteert online shamers en toont hoe makkelijk hackers levens kunnen ontregelen.

Als je ons kan horen

Te zien bij: Amazon Prime Video

Let op: pas te zien vanaf zondag 16 oktober. Vierdelige documentaire over de onvrede die ontstond in de zaak Dutroux. Het Belgische volk vond dat de overheid de zaak niet goed afhandelde en organiseerde daarom in 1996 de Witte Mars.

Killer Camp (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In dit door Mediawan’s Skyhigh TV geproduceerde format, zullen 11 bekende influencers uit Nederland inchecken in het Amerikaanse Camp Pleasant uit de jaren ’80. Echter, één van hen beraamt een moorddadig plan, waardoor alle deelnemers, in een strategisch kat-en-muisspel moeten vechten voor hun leven. Terwijl iedereen strijd om de “moordenaar” onder hen te ontmaskeren voor een deel van de geldprijs van 20.000 euro. Overdag moeten de kampeerders zich een weg banen door een reeks hilarische uitdagingen, terwijl de “moordenaar” probeert hun inspanningen te saboteren en daarbij andere spelers in het proces mee trekt. Zodra de duisternis valt, wordt iedere nacht een ongelukkige kampeerder op de meest gruwelijke en originele retro-achtige wijze uitgekozen en “vermoord”, waardoor de aanspraak op de geldprijs wordt verspeeld!

Bandit

Te zien bij: Pathé Thuis

Na zijn ontsnapping uit de gevangenis in Michigan, neemt de beroepscrimineel een nieuwe identiteit aan. Zo kan hij een recordaantal van 59 banken en juweliers beroven, met de politie op zijn hielen.

City on a Hill (S03)

Te zien bij: Ziggo

In het begin van de jaren 90 in Boston moet de idealistische assistent officier van justitie Decourcy Ward samenwerken met de corrupte FBI-veteraan Jackie Rohr. Samen werken ze aan een zaak die het strafrechtsysteem van de stad verandert.

Proxima

Te zien bij: CineMember

Sarah is een alleenstaande moeder die zich opgeeft voor een jarenlange ruimtemissie. Ze voegt zich bij een uitsluitend mannelijke crew waar ze enorm haar best moet doen om zich te bewijzen. Tegelijkertijd moet ze zien om te gaan met de diepe schuldgevoelens en het verdriet dat de separatie met haar dochter met zich meebrengt.

