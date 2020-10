Er komt vanavond weer een nieuw Apple-event, dus het discussiëren barst ook weer los! In deze Praat mee over Apple's oktober 2020-event kun je alle aankondigingen bespreken met andere Apple-fans.

We hebben er iets langer op moeten wachten dan normaal, maar vanavond is het eindelijk tijd voor het iPhone-event van 2020. We weten dan eindelijk hoe de iPhone 12 en de andere toestellen eruit zien en welke producten Apple nog meer binnenkort gaat uitbrengen. Genoeg om over te discussiëren dus! In deze Praat mee kun je je last-minute wensen uitspreken en delen wat je van de aankondigingen vindt.



Praat mee: Apple’s oktober-event

Het event gaat om 19:00 vanavond van start. Apple presenteert tijdens de online show meerdere nieuwe producten. Dit zijn in het kort de verwachtingen:

Bekijk ook iPhone 12-event: dit verwachten we van Apple's oktober-event Wat zijn de verwachtingen van Apple's iPhone 12-event van oktober 2020? In dit artikel lees je welke aankondigingen we verwachten, zoals de iPhone 12 en meer.

Ben jij van plan om één van deze producten op korte termijn aan te schaffen? Of is er nog iets anders waar je op hoopt? Laat het ons weten in de reacties!

Kijk mee vanaf 19:00 vanavond

Om stipt 19:00 begint Apple’s keynote over de iPhone 12 en meer. In een van tevoren opgenomen video volgen de aankondigingen elkaar in rap tempo op. Je kan zelf de livestream van het Apple-event kijken op al je Apple-apparaten, maar ook Windows-pc, smart-tv en meer.

In onze hub van het iPhone 12-event lees je alles wat je moet weten. We houden hier tijdens het event ook de liveblog bij en delen de linkjes naar alle artikelen met de aankondigingen. Naderhand lees je hier ook de samenvatting en kijk je het event op je gemak terug.