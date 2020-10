Google Foto’s-widget op de iPhone

Steeds meer appmakers brengen widgets uit. Zo ben je meteen in beeld, als iemand op de iPhone rond bladert. Google heeft nu ook iets, wat op het eerste gezicht nuttig kan zijn maar misschien ook snel kan gaan vervelen: een widget met al je foto’s. Telkens wanneer je je iPhone ontgrendelt krijg je andere herinneringen te zien. Je kunt kiezen uit drie formaten: 2×2, 4×2 en 4×4. Wat je te zien krijgt zijn recent uitgelichte foto’s en video’s en speciale momenten uit voorgaande jaren. Er stond in de Google Foto’s-app al aan soort carrousel bovenin met terugblikken per jaar. Iets soortgelijks krijg je in de widget te zien. Google laat ook weten hoe lang geleden de foto is gemaakt.



Om de widget te gebruiken moet je de Google Foto’s-app updaten naar de nieuwste versie. Ook moet je Google Foto’s-app gevuld zijn met voldoende leuke foto’s.

Daarna voeg je de widget als volgt toe:

Houd je vinger even op het beginscherm van de iPhone, op een lege plek. Tik op het plusje bovenin en je ziet alle widgets. Zoek naar Google Foto’s. Kies het gewenste formaat door zijwaarts te vegen. Voeg de widget toe aan je beginscherm en zet deze op de gewenste plek.

Of het leuk is, hangt vooral af van jouw fotocollectie. Als je alles naar Google Foto’s uploadt zul j ook veel lelijke screenhots en foto’s van borden met eten te zien krijgen (zoals in ons voorbeeld). Dat was leuk op het moment dat je zat te eten en als het een heel bijzondere maaltijd was, heeft het ook nog zin. Maar een bord spaghetti van jaren geleden is misschien niet zo heel spannend.

De widget van Google lijkt wel wat op de Apple Foto’s-widget. Ook daarbij heb je geen controle over de foto’s die verschijnen. We geven daarom de voorkeur aan andere fotowidgets voor iOS, of aan de Magnet-widget waarmee je samen met andere gebruikers handmatig een steeds wisselende foto kunt instellen. De Google Foto’s-widget is te vinden in versie 5.16 van de app.

Google bracht al eerder een zoekwidget uit voor iOS 14. Die wordt volgens Google door “miljoenen mensen” gebruikt. Een andere functie van iOS 14 ondersteunt Google ook: het instellen van een andere standaard browser dan Safari.