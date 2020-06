Philips Hue heeft een reeks nieuwe producten voor de zomer van 2020 aangekondigd. Het gaat in totaal om vier nieuwe producten: een nieuwe fellere lamp, nieuwe binnenspots, de Lightstrip Plus en een vernieuwde Hue Bloom.

De afgelopen tijd zijn er al meerdere nieuwe Hue-producten vroegtijdig uitgelekt, waaronder de nieuwe Hue Lightstrip 2020 waarbij je afgeknipte stukken kan samenvoegen. Nu zijn de nieuwe producten officieel uit de doeken gedaan. De nieuwe spullen worden de komende maand uitgebracht.



Nieuwe fellere Hue-lamp met 1600 lumen

Philips heeft de standaard witte Hue-lamp een update gegeven. Er komt een nieuwe A21-lamp met een hogere output van 1600 lumen. Voorheen hadden de lampen 806 lumen, waardoor de nieuwe versie dus een stuk feller is dan voorheen. De nieuwe lamp is vergelijkbaar met een traditionele 100W lamp, in vergelijking met een 60W lamp bij de vorige generatie. De lamp komt vooral van pas op plekken waar je extra fel licht nodig hebt, bijvoorbeeld in de keuken of in kantoor. De nieuwe witte A21-lamp met 1600 lumen komt vanaf midden juni beschikbaar voor €24,95. Of ook de White Ambiance en White & Color Ambiance-lampen beschikbaar komen in een fellere uitvoering, is nog niet bekend.

Nieuwe Hue Lightstrip Plus

Er zijn diverse ledstrips voor HomeKit beschikbaar, maar die van Philips Hue is wel één van de bekendste. De nieuwe Hue Lightstrip Plus is een stukje veelzijdiger geworden. Zoals al bekend was kun je afgeknipte stukken nu weer aan elkaar monteren dankzij de bijgevoegde connector. Daarnaast is de Hue Lightstrip Plus nu uitgerust met Bluetooth, zodat je de lamp ook kan gebruiken als je nog geen Hue Bridge hebt. De nieuwe Lightstrip Plus komt midden juni beschikbaar voor €79,99 voor twee meter. De versie van één meter kost €24,99.

Nieuwe Hue Bloom met Bluetooth

De Hue Bloom is een bekende in de serie. Het is een lichtbol op een standaard, waarmee je bijvoorbeeld mooi de muur kan belichten. De nieuwe Hue Bloom heeft rijkere kleuren en het witte licht kan nu een stuk feller tot 500 lumen. Net als de nieuwe Lightstrip Plus is de nieuwe Hue Bloom uitgerust met Bluetooth, zodat beginnende gebruikers ermee aan de slag kunnen. De nieuwe Hue Bloom komt in wit en zwart en gaat zo’n €79,95 kosten.

Nieuwe Hue Centris spot

De Centris is een nieuwe reeks spotjes voor aan het plafond. De armaturen zijn uitgerust met White & Color Ambiance-lampen en een gekleurde lichtbalk ertussen. Elke lamp kan individueel bediend worden en de spots kunnen zo’n 350 graden gedraaid worden, waardoor je dus zelf kan bepalen waar het licht op schijnt. De nieuwe Centris-spots voor aan het plafond komen in wit en zwart en in vier soorten, die in prijs variëren van €279,95 tot €449,95.

