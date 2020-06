Apple heeft opnieuw vroegtijdig informatie over een aankomende functie verklapt. In de privacy-instellingen wordt uitgebreid de werking van CarKey uitgelegd.

In iOS 13.4 zijn voor het eerst aanwijzingen gevonden voor het bestaan van CarKey. Het is een aankomende functie waarmee je met je iPhone of Apple Watch je auto kan ontgrendelen dankzij het gebruik van NFC. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de functie precies beschikbaar komt, maar mogelijk komt het al sneller dan we in eerste instantie dachten. In iOS 13.5.1 omschrijft Apple namelijk al de mogelijkheden van CarKey in de privacyvoorwaarden van de Wallet-app.



Apple deelt privacy CarKey

De omschrijving werd voor het eerst ontdekt door iPhone-Ticker, maar het was wat onduidelijk waar de informatie precies te vinden is en in welke iOS-versie. Nu blijkt dat dit reeds verwerkt is in de laatste publieke versie, namelijk iOS 13.5.1. Ook in de beta van iOS 13.6 vinden we de informatie. Je vindt dit door bijvoorbeeld in de instellingen te gaan naar Wallet en Apple Pay en onderaan te tikken op Bekijk hoe je gegevens worden beheerd. Vervolgens tik je helemaal onderaan op Meer informatie, gevolgd door Wallet.

Er wordt niet veel nieuwe informatie gedeeld, want veel wisten we al uit de eerder ontdekte aanwijzingen. Apple bevestigt hier alleen dat je in de Wallet-app zogenaamde autokaarten kan bewaren. De functie komt beschikbaar voor ‘bepaalde voertuigen’ en het instellen verloopt via de app van de autofabrikant. Ook kan je een koppelcode invoeren in de Wallet-app om de sleutels in te stellen. Wallet verstuurt tegen fraude eenmalig een inwisseltoken naar Apple. Ook wordt er een unieke apparaat-ID met de autofabrikant gedeeld, dat vervolgens gekoppeld kan worden met andere informatie over jou die bij de fabrikant bekend is.

Apple omschrijft ook de mogelijkheid om een autosleutel te delen. Je doet dit via de achterkant van de autosleutelkaart. Je kiest vervolgens het toegangsniveau en deelt de sleutel via iMessage. Tot slot benadrukt Apple dat er geen informatie over voertuiggebruik bewaard wordt. Apple weet dus niet hoe vaak je je auto start en waar je rijdt. Wel kan de autofabrikant enkele gegevens verzamelen, maar daarvoor verwijst Apple naar de privacyovereenkomst van het automerk. Opmerkelijk is wel dat Apple nergens in het stuk de naam CarKey vermeldt.

Wanneer is de release van CarKey?

Het is nog onduidelijk wanneer CarKey beschikbaar komt. Dat het nu al in iOS 13.5.1 en iOS 13.6 zit, doet vermoeden dat de functie wellicht sneller beschikbaar komt dan we in eerste instantie dachten. Mogelijk brengt Apple het nog deze zomer uit, nog voordat iOS 14 officieel beschikbaar komt. We denken dat Apple hoe dan ook aandacht gaat besteden aan de nieuwe functie tijdens de WWDC. Dan zal ook blijken wanneer we de functie kunnen verwachten.

Hieronder vind je nog de volledige tekst zoals deze te vinden is in iOS 13.5.1 en iOS 13.6.

Autosleutels toevoegen en beheren Wallet maakt het mogelijk om autosleutels toe te voegen en te delen voor bepaalde voertuigen. Je kunt een autosleutel toevoegen door in te loggen bij de app van de fabrikant van je voertuig of door een koppelingscode in Wallet in te voeren, waarmee je het eigendom van het voertuig claimt en waarmee je je apparaat met je voertuig koppelt. Als dit is gelukt, stuurt je apparaat eenmalig een inwisseltoken voor het eigendom naar Apple. Apple gebruikt het inwisseltoken, informatie over je Apple account en je apparaat, en je locatie op het moment van aanvraag (als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld) om fraude te voorkomen. Om je autosleutel te configureren, deelt Apple een unieke apparaat-ID met de fabrikant van je voertuig. Deze apparaat-ID verschilt per fabrikant om je privacy te waarborgen. De fabrikant van het voertuig koppelt deze apparaat-ID mogelijk met andere informatie over jou waarover de fabrikant beschikt. De informatie wordt verwerkt volgens het privacybeleid van de fabrikant. Je kunt autosleutels delen door te tikken op ‘Nodig uit’ op de achterzijde van je autosleutelkaart, vervolgens het toegangsniveau te kiezen dat je wilt verlenen en tot slot het delen van de autosleutelkaart via iMessage. Om te helpen bij het configureren en beheren van autosleutelkaarten, laat Apple de fabrikant van het voertuig weten met wie een kaart is gedeeld en welk toegangsniveau is verleend. Apple deelt ook een unieke apparaat-ID voor de kaartontvanger met de fabrikant van het voertuig om deze in staat te stellen je kaart te beheren. Net als voor de eigenaar koppelt de fabrikant van het voertuig de apparaat-ID van de kaartontvanger mogelijk met andere informatie over de ontvanger waarover de fabrikant beschikt. De informatie wordt verwerkt volgens het privacybeleid van de fabrikant. Apple verzamelt of bewaart geen informatie over voertuiggebruik, zoals wanneer je je autosleutelkaart gebruikt om het voertuig te vergrendelen of te ontgrendelen. Het is mogelijk dat de fabrikant van je voertuig gebruiksinformatie van je voertuig verzamelt op basis van overeenkomsten die je met de fabrikant hebt afgesloten. We raden je aan het privacybeleid van de fabrikant van je voertuig na te lezen voor meer informatie.