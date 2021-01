De slimme lampen van Philips Hue zorgen ervoor dat je de lampen op afstand kan bedienen met je iPhone of via HomeKit met je stem. De enige voorwaarde is dat de lamp wel continu van stroom moet worden voorzien. Dat betekent in de meeste gevallen dat de lichtschakelaar altijd aan moet staan. Zet je deze uit, dan krijgt de lamp geen stroom meer en is hij ook niet meer te bedienen vanaf je iPhone. Voor dit probleem komt Signify nu met de Philips Hue wall switch module. Ook nieuw zijn de vernieuwde Hue Dimmer Switch en een aantal nieuwe armaturen voor buiten.



Philips Hue wall switch module

De nieuwe module plaats je in de muur achter je bestaande lichtschakelaar. De module staat in verbinding met de Hue-bridge, zodat je je huidige lichtschakelaar slim kan maken. Een aangesloten lamp blijft daardoor bereikbaar, zelfs als een familielid de schakelaar gebruikt om de lamp uit te zetten. Je kan via de Hue-app de werking van de schakelaar aanpassen. De inbouwmodule werkt op batterijen en Signify belooft een minimale gebruiksduur van vijf jaar. Andere merken zoals Fibaro bieden al langer een soortgelijke module, maar nu is deze er dus ook van Philips Hue.

New to Hue: the wall switch module! Make any light switch smart by installing this little gadget behind the wall plate. Your smart lights stay reachable — and you can use the light switch to set your favorite light scenes. https://t.co/irsZbCeP2D#PhilipsHue #SmartHome pic.twitter.com/2qAbBe0aag — Philips Hue (@tweethue) January 14, 2021

De nieuwe Philips Hue wall switch module is vanaf 9 maart in Nederland beschikbaar voor een prijs van €39,99. Er komt ook een dubbelpack met twee exemplaren voor €69,99.

Nieuwe Hue Dimmer switch officieel

Al eerder schreven we over de nieuwe Hue Dimmer switch voor 2021, die eerder al gelekt was. Nu is deze officieel aangekondigd. De nieuwe dimmer is vernieuwd en onder andere het formaat van de muurbeugel is aangepast. Zo is het mogelijk om de dimmer makkelijker over je bestaande schakelaaropening te plaatsen. De Hue Dimmer Switch zorgt voor een makkelijke draadloze bediening voor Philips Hue-verlichting zonder de app te gebruiken. Naast het dimmen of verhelderen van de kamer, kunnen gebruikers met de dimmerschakelaar hun favoriete lichtscènes instellen of het beste licht krijgen op basis van het tijdstip van de dag. Je kan hem magnetisch bevestigen aan de muurbevestiging, maar ook bijvoorbeeld aan je koelkast.

De prijs van de dimmer is ongewijzigd gebleven en kost €19.95 in Europa. De dimmer is vanaf 26 januari te verkrijgen.

Twee nieuwe buitenlampen: nieuwe Amarant en Appear

Tot slot kondigt Signify nog twee nieuwe Philips Hue-armaturen voor buiten aan. Het gaat om de Hue Amarant, een lichtbalk voor naast het tuinpad. Deze was ook al eerder uitgelekt onder de naam Wave Linear. De lichtbalken kun je op elkaar aansluiten en tonen zowel wit als gekleurd licht. De nieuwe Hue Amarant Verstraler is vanaf 26 januari beschikbaar en kost €149,99 per stuk.

De laatste is de Hue Appear muurlamp met een nieuwe roestvrij stalen afwerking. Deze bevestig je bijvoorbeeld bij de voordeur of langs de zijkant van je huis. De Appear bestond al in een zwarte uitvoering, maar is er nu dus ook in een zilverkleurige roestvrij stalen versie. Deze nieuwe variant kost €149,99 en is ook beschikbaar vanaf 26 januari.