Als je op zoek bent naar knoppen voor HomeKit, dan kan je daar de Hue Dimmer Switch voor gebruiken. De Hue Dimmer Switch is een relatief eenvoudige schakelaar met vier knoppen, die je kan configureren via de Hue-app maar ook via HomeKit en de Woning-app. Deze bekende schakelaar, die je dankzij magneten ook als afstandsbediening kan gebruiken, ziet er al jarenlang hetzelfde uit. Maar nu lijkt er een nieuwe versie van de Hue Dimmer Switch aan te komen.



‘Nieuwe Hue Dimmer Switch met vernieuwd design’

De nieuwe generatie van de Hue Dimmer Switch is ontdekt door HueBlog, de website die gespecialiseerd is in Hue-producten. Het grootste verschil met de vorige generatie Hue Dimmer, is dat er nu maar drie in plaats van vier fysieke knoppen op zitten. Qua functies merk je daar echter niets van: de middelste knop gebruik je nog steeds om de helderheid hoger (bovenste deel van de knop) of lager (onderste deel van de knop) te zetten. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor HomeKit. In de Woning-app worden de vier huidige knoppen als individuele programmeerbare knop gezien. Opvallend is ook dat de bovenste knop nu zowel een aan- als uitknop lijkt, met onderaan een speciale Hue-knop.

De Dimmer Switch bestaat nog steeds uit een plaat die je op je muur kunt bevestigen en een magnetische afstandsbediening. De hoeken van de afstandsbediening zijn een stuk ronder dan bij het vorige model. De plaat die je aan de muur bevestigt is een stukje groter dan bij de vorige generatie. Hierdoor bedekt hij ook de standaard Europese schakelaars, mocht je die willen vervangen. De nieuwe plaat meet 80 bij 125 millimeter. De bovenste knop heeft bovendien een extra richeltje, zodat je deze ook op de tast kan indrukken.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe generatie Hue Dimmer Switch verkrijgbaar is, maar mogelijk volgt deze in het voorjaar van 2021. Wij verwachten dat de nieuwe versie ongeveer dezelfde prijs krijgt en ook weer geleverd gaat worden bij diverse armaturen.

‘Nieuwe Hue Wave Linear voor buitenshuis’

Tegelijkertijd zijn er ook afbeeldingen opgedoken van een nieuwe lamp voor buitenshuis. Het gaat om een soort lichtbalk die je bijvoorbeeld naast het tuinpas of de heg kan plaatsen. Je kan deze nieuwe Hue Wave Linear koppelen aan de overige Hue-lampen voor buitenshuis. De lamp kan 16 miljoen kleuren tonen, met een maximum van 1400 lumen. De set bestaat uit de lichtbalk, maar ook de benodigde kabels en connectors.

Vermoedelijk brengt Hue deze nieuwe buitenlamp ook ergens in het voorjaar uit. Meestal kondigt Signify, het moederbedrijf, rond de CES nieuwe producten aan. In 2021 wordt de CES gehouden van 11 tot en met 14 januari.