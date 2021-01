Evernote komt met Home-dashboard

Dankzij iOS 14 ben je al gewend geraakt aan widgets op je beginscherm. Maar het kan natuurlijk ook binnenin apps. Nadat Evernote in september 2020 de app en website volledig op de schop gooide, komt het bedrijf nu met een gloednieuw dashboard, genaamd Home. Op dit nieuwe dashboard komt meerdere informatie samen, zoals notities en documenten, wat het gebruik een stuk makkelijker maakt.



Evernote-widgets

Home is voor iedereen beschikbaar, maar wie een duurder abonnement heeft zal ook meer widgets te zien krijgen, zo schrijft het bedrijf in een blogpost. Evernote hanteert drie abonnementsvormen:

Basic : gratis

: gratis Premium : € 59,99 per jaar

: € 59,99 per jaar Business: € 13,99 per gebruiker per maand

Voor Basic of Premium abonnees zullen er standaard drie widgets te zien zijn:

Notes : Een overzicht van je meest recente notities.

: Een overzicht van je meest recente notities. Scratch Pad : Een mogelijkheid om snel wat notities op te schrijven.

: Een mogelijkheid om snel wat notities op te schrijven. Onlangs opgeslagen: Deze widget laat zien wat je allemaal hebt opgeslagen. Van afbeeldingen tot documenten en linkjes.

Voor zowel Premium als Business gebruikers zijn er daarnaast nog meer mogelijkheden:

Notitieblokken : Een widget waarmee je notitieblokken kan inzien en aanvullen. Hou je elke dag iets bij en wil je dat op een plek? Dan is dit de manier.

: Een widget waarmee je notitieblokken kan inzien en aanvullen. Hou je elke dag iets bij en wil je dat op een plek? Dan is dit de manier. Vastgezette notitie : Je kunt een notitie vastzetten, als je niks wil vergeten.

: Je kunt een notitie vastzetten, als je niks wil vergeten. Tags : Navigeer snel via Home met Tags. Tik op de tag die je het meest gebruikt om snel naar de desbetreffende pagina te gaan.

: Navigeer snel via Home met Tags. Tik op de tag die je het meest gebruikt om snel naar de desbetreffende pagina te gaan. Snelkoppelingen: Voeg snelkoppelingen toe om nog sneller te navigeren.

De nieuwe Home dashboard zal als eerste worden uitgerold voor Mac- en Windows-gebruikers. Later dit jaar volgen de apps voor onder meer iOS.

Ben je uitgekeken op Evernote? Dan zijn er diverse Evernote-alternatieven. Het is vrij gemakkelijk om je Evernote-notities over te zetten naar Apple Notities. Hieronder leggen we je uit hoe dat werkt.