Met een slimme stekker kun je eenvoudig je kerstboom aan HomeKit koppelen, maar als je het echt goed aan wil pakken is het makkelijker om meteen kerstverlichting met HomeKit te gebruiken. Lichtjesfabrikant Twinkly heeft nu HomeKit. Het bedrijf is gespecialiseerd in allerlei soorten sierverlichting, waaronder voor kerst.



Twinkly met HomeKit

Twinkly heeft in het assortiment onder andere lichtslangen (zowel strips als traditionele slingers), lichtjes voor in de boom en ook lampjes in de vorm van een kerstboom. Het werkte al met Alexa, Google Assistent en Homey, maar heeft vanaf firmwareversie 2.8.3 ook ondersteuning voor HomeKit en Siri. Je hebt er ook de nieuwste versie van de Twinkly-app voor nodig.

Na het installeren van de nieuwste firmware, kun je de Twinkly-lampen aan HomeKit-koppelen via het instellingenscherm van je lamp in de Twinkly-app. Daar vind je een HomeKit-knop met de bijbehorende HomeKit-code. Tik daar op Add device to Home en de lamp wordt in de Woning-app voor HomeKit gezet. Vervolgens kies je de kamer waar hij in moet en geef je de lampen een naam. Op de website vind je ook instructies hoe je de verlichting kan koppelen.

Ondersteuning voor HomeKit is alleen voor de Twinkly-lampen van de tweede generatie en Twinkly Plus. Dankzij de ondersteuning voor HomeKit kun je de Twinkly-verlichting meenemen in scènes met andere HomeKit-accessoires en ze in- en uitschakelen met Siri. Via de Woning-app kun je de helderheid aanpassen en de kleur instellen. Hou er rekening mee dat je in de Woning-app maar één kleur kan kiezen per accessoire.

De producten van Twinkly zijn onder andere beschikbaar bij Bol.com.