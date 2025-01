Het Oekraïense bedrijf MacPaw komt later dit jaar met iets nieuws. Eney wordt een AI-hulpje die allerlei taken op je Mac kan uitvoeren.

MacPaw maakt al diverse handige programma’s voor de Mac, zoals CleanMyMac en SetApp. Tijdens de techbeurs CES 2025 in Las Vegas laten ze hun nieuwste project zien: Eney. Dit is een AI-assistent voor de Mac die je digitale leven eenvoudiger gaat maken. Eney kan allerlei taken voor je uitvoeren. Je kunt tegen Eney praten en vragen om een bepaalde taak uit te voeren. MacPaw heeft de hulp van allerlei bevriende softwareontwikkelaars ingeroepen om dit mogelijk te maken.

Eney gaat je helpen met deze taken

Dankzij integratie met allerlei software uit de SetApp-collectie is Eney in staat om een groot aantal taken voor je uit te voeren. Dit kan Eney onder andere voor je doen:

E-mail versturen

Ongelezen e-mail sorteren

Bestandsformaten converteren

Apps verwijderen

Notities schrijven

Je Mac schoonmaken

Video’s bijsnijden

Video’s downloaden

Geluid uit een video halen

En nog veel meer

Eney zal zichtbaar zijn als een klein venster op je Mac, waarbij de meeste taken op de achtergrond worden afgehandeld. Je hoeft er zelf dus niets van te merken, omdat er veelal geen programma’s op de voorgrond hoeven te worden geopend. Soms kan het wel gebeuren dat apps een miniatuurinterface binnen Eney hebben.

Eney houdt rekening met je privacy

Wat betekent dat voor je privacy? MacPaw belooft dat de meeste taken lokaal op je Mac worden uitgevoerd. Ook zullen je documenten en persoonlijke informatie nooit naar een AI-aanbieder in de cloud worden gestuurd, zoals OpenAI en Google. Dit is een verschil met de AI-taken van Apple Intelligence die (na je toestemming) wel op een server door OpenAI-technologie kunnen worden verwerkt.

Eney komt later dit jaar beschikbaar. Je kunt je nu al aanmelden voor de wachtlijst en de nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er iets te downloaden valt.

Meer aankondigingen van CES 2025 vind je in onze round-up.