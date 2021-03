Veel camera’s in Apple’s headset

Van de vijftien genoemde cameramodules zullen er acht bedoeld zijn voor augmented reality en video-ervaringen. Eén is bedoeld om de omgeving te scannen, om objecten op de juiste plek te positioneren. De overige zes modules zijn bedoeld voor biometrie. Kuo noemt de toepassing daarvan ‘innovatief’. Dat Apple voor zoveel camera’s kiest is opmerkelijk. Huidige VR-headsets beschikken vaak maar over twee tot vijf camera’s en Apple staat er over het algemeen om bekend om eerder voor ‘slim’ dan voor ‘veel’ te kiezen. De onderdelen worden geleverd door Largan Precision, een Chinees bedrijf dat al cameramodules voor smartphones en tablets levert. Het bedrijf zal flink profiteren van deze nieuwe opdracht, denkt Kuo.



Largan heeft te maken met tegenvallers, omdat ze minder onderdelen aan Huawei kunnen leveren vanwege de verkoopblokkade in de VS. Op de lange termijn kunnen ontwikkelingen zal het echter goed gaan met het bedrijf: er zal steeds vraag blijven naar lenzen met betere specs, waardoor mensen willen upgraden naar een nieuwe smartphone. En nieuwe toepassingen zoals AR- en MR-brillen zorgen voor extra handel.



Schets van Apple’s mixed reality headset.

Volgens Kuo zal Apple’s headset eruit zien als een helm, voorzien van micro-LED-schermen met zowel augmented als virtual reality-functies. Hij verwacht een introductie in 2022 voor een prijs rond de $1.000. Door te benadrukken dat het een soort helm is wil Kuo duidelijk maken dat er ook nog een ander type AR-headset aankomt, namelijk eentje in de vorm van een meer traditionele bril. Die zal waarschijnlijk niet voor 2025 in de winkel liggen.

Facebook niet onder de indruk van Apple’s plannen

Facebook CEO Mark Zuckerberg heeft in een interview subtiel aangegeven dat hij Apple’s plannen voor een gecombineerde AR- en mixed reality-headset niet ziet zitten. Op de vraag wat hij vindt van de pass-through-technologie die Apple in de eerste versie wil gaan gebruiken antwoordde hij:

You’re probably not going to want to live in a world of pass-through VR anytime soon because you’re not gonna want to give up the vividness of what your eyes can really see in terms of the contrast and brightness of the colors if everything is just slightly duller in VR.

Volgens Zuckerberg ga je de levendigheid van de echte wereld missen als je door een lens kijkt. Ook vindt Zuckerberg het vervelend dat zijn bedrijf afhankelijk is van bedrijven zoals Apple en Google, om bijvoorbeeld zijn Facebook gamingplatform op mobiele apparaten beschikbaar te krijgen.