De Vision Pro is een volledig nieuw Apple-product dat zich vanaf begin 2024 aan het publiek moet gaan bewijzen. Vanaf dat moment ligt de headset in de eerste schappen. Tijdens de WWDC heeft Apple al de mogelijkheden laten zien en uitgelegd hoe de headset werkt, maar nog niet alle details zijn op dit moment bekend. Zo is het nog de vraag in hoeverre de Vision Pro samenwerkt met andere Apple-apparaten, bijvoorbeeld met functies als Continuïteit, Handoff en meer. Analist Ming-Chi Kuo zegt nu dat die integratie en samenwerking tussen de Vision Pro en de iPhone een boost gaat krijgen dankzij verbeterde specs voor toekomstige iPhones.



‘Verbeterde specs voor iPhone voor integratie met Vision Pro’

Allereerst krijgt de iPhone 15 een verbetering waar de Vision Pro-headset zou van profiteren. Volgens de analist krijgt de iPhone 15-serie een verbeterde UWB-chip. UWB staat voor Ultra-Wideband en is een chip die helpt bij locatiebepaling. Apple noemt dit de U1-chip en je vindt hem al sinds de iPhone 11 in de iPhone, maar ook in de AirTag (voor nauwkeurig zoeken), Apple Watch Series 6 en nieuwer (voor onder andere digitale autosleutels) en in de oplaadcase van de tweede generatie AirPods Pro. De U1-chip zorgt ervoor dat je op zeer nauwkeurig niveau iets terug kan vinden of interactie uit kan voeren door de toestellen dicht bij elkaar te houden. In de iPhone 15 zou Apple overstappen naar een 7nm-chip (in plaats van 16nm), die verbeterde prestaties of verminderd energieverbruik krijgt.

Hoe dit in de Vision Pro gebruikt gaat worden, is nog niet duidelijk. Mogelijk krijgt de headset een versie van AirDrop of een geavanceerde zoekfunctie waarbij de Ultra-Wideband-chip van pas komt.

‘iPhone 16 met wifi 7’

De tweede verbetering die de analist noemt, krijgen we vermoedelijk pas bij de iPhone 16-serie. Hij denkt dat deze serie de overstap maakt naar Wifi 7, de volgende generatie wifistandaard. Deze versie levert hogere snelheden en betere stabiliteit op. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de iPhone en de Vision Pro elkaar gemakkelijk kunnen vinden als ze op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten, bijvoorbeeld voor het delen van content in augmented reality. Ook zorgt wifi 7 voor minder vertraging en dataverlies in de verbinding, waardoor augmented en virtual reality-ervaringen rijker zijn. Het ligt voor de hand dat de Vision Pro al werkt met deze nieuwe standaard, al is dit nog niet bekendgemaakt.