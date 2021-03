De klacht werd geuit door France Digitale, een lobbygroep die meerdere start-ups en durfinvesteerders vertegenwoordigt. Deze groep zegt dat Apple’s eigen reclamesysteem geen toestemming vraagt om gerichte advertenties te tonen. In de App Store, Apple News en de Aandelen-app krijg je reclames voor eigen diensten te zien, terwijl je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Terwijl Apple voor derde partijen extreem streng is.



De klacht komt op een moment dat Apple druk bezig is om reclametracking te beperken. Daardoor kunnen Facebook en consorten minder data over gebruikers verzamelen. Apple’s eigen advertentiesysteem maakt echter ook gebruik van persoonlijke voorkeuren en staat standaard ingeschakeld. Volgens de Franse groep worden consumenten onvoldoende op de hoogte gebracht van de manier waarop Apple daarbij persoonlijke data gebruikt. De klacht is ingediend bij de Franse toezichthouder CNIL, tegenhanger van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt.

Volgens de Franse groep kan Apple zelf bepalen wie een ‘partner’ is en wie een ‘derde partij’ is en doet dit op een willekeurige manier. Er kunnen nieuwe partners worden toegevoegd zonder dat de gebruiker daarover geïnformeerd wordt. Door deze werkwijze is Apple in het voordeel ten opzichte van derde partijen. Apple zou bijvoorbeeld kunnen bijhouden hoe vaak je de TV-app opstart en vervolgens extra reclame tonen om lid te worden van Apple’s eigen tv-dienst.

Nicolas Brien, die het initiatief France Digitale aanstuurt, zei onlangs in een interview:

All our startups are regularly controlled by CNIL. It is totally abnormal that this world giant is not on the same level playing field.

Apple: ‘Allemaal niet waar’

Apple heeft inmiddels gereageerd en zegt dat de aantijgingen “compleet onjuist zijn” en dat het alleen maar een poging is om de aandacht af te leiden van de eigen tracking-activiteiten van de Franse bedrijven:

The allegations in the complaint are patently false and will be seen for what they are, a poor attempt by those who track users to distract from their own actions and mislead regulators and policymakers. Transparency and control for the user are fundamental pillars of our privacy philosophy, which is why we’ve made App Tracking Transparency equally applicable to all developers including Apple. Privacy is built into the ads we sell on our platform with no tracking.

Ook zegt Apple dat het eigen advertentiesysteem gebruikers niet volgt tussen apps onderling. Daarmee zou Apple zelf voldoen aan de App Tracking Transparency die in iOS 14.5 wordt ingevoerd.

Apple deelt gebruikers in groepen in

Jane Horvath, Apple’s hoofd privacyzaken verduidelijkte onlangs:

When users have Personalized Ads on, we target ads by grouping together users who share similar characteristics such as apps downloaded, age, country or city of residence, and gender into segments, so that a given campaign or set of campaigns can’t identify a given user.

Daarmee werkt Apple in feite op een soortgelijke manier als Google’s FLoC, de bekritiseerde nieuwe trackingmethode van Google die als alternatief voor cookies is ontwikkeld.

Er liep in Frankrijk al een klacht bij de CNIL, ingediend door een groep van vier lobbygroepen uit de reclame-industrie. Een uitspraak in deze zaak wordt spoedig verwacht. Ook in deze klacht gaat het om het feit dat Apple Europese regels overtreedt door geen instemming van de gebruiker te vragen en de gepersonaliseerde advertenties standaard in te schakelen. Daarmee zou Apple andere normen aan zichzelf opleggen dan aan anderen.