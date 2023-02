Een week geleden doken er een aantal foto’s en CAD-renders van de iPhone 15 Pro op. Vandaag publiceren dezelfde bronnen wederom foto’s en CAD-renders, maar dan van de standaard iPhone 15. Hoewel er weinig schokkende onthullingen op te zien zijn, komen er toch enkele interessante details naar voren. Zo zou het scherm ietsjes groter zijn dan voorheen en krijgt dit model nog gewone fysieke knoppen.



‘Foto van iPhone 15 met usb-c’

Allereerst doken er real-life foto’s op van de voorkant en onderkant van de iPhone 15. Volgens de bron zijn de afbeeldingen bewust wat onscherper gemaakt om de oorspronkelijke bron niet te onthullen. Op de foto van de voorkant is weinig nieuws te ontdekken. We zien dat er bovenaan een Dynamic Island toegevoegd is, zoals meerdere betrouwbare bronnen al maanden roepen. Dit jaar krijgen namelijk alle iIPhone 15-modellen het Dynamic Island, waardoor de traditionele notch tot het verleden behoort. Verder zien we aan de onderkant de usb-c-poort, zoals ook al maanden verwacht werd.

iPhone 15 CAD-renders tonen meer

De CAD-renders die nagenoeg tegelijkertijd verschenen, tonen iets meer details van het aankomende toestel. Zo zien we dat ook het standaard iPhone 15-model iets andere afrondingen krijgt bij de randen, vergelijkbaar met de iPhone 15 Pro die eerder te zien was op afbeeldingen. Ook op deze CAD-renders zien we het Dynamic Island en de usb-c-poort terugkeren. Het nieuwe detail dat naar voren komt, is dat de iPhone 15 mogelijk een iets groter scherm krijgt. In plaats van 6,1-inches, zou het gaan om 6,2-inches, zo zegt de bron. Deze wijziging is opmerkelijk, omdat het verschil niet zo groot is en we nog niet eerder over dit nieuwe schermformaat gehoord hebben. Bovendien zou de iPhone 15 Pro gewoon weer het 6,1-inch formaat krijgen. Waarom dat model dan niet de sprong maakt naar 6,2-inch, is onduidelijk.

Uit de afbeeldingen is verder af te leiden dat de gewone iPhone 15 nog steeds fysieke knoppen krijgt. Er gaan geruchten dat Apple dit jaar voor sommige modellen overstapt naar niet-indrukbare knoppen, waarbij het klikgevoel gesimuleerd wordt door de trilmotor. Dit is vergelijkbaar met de thuisknop op de huidige iPhone SE. Maar op de iPhone 15 zitten dus nog gewoon traditionele knoppen, als deze renders inderdaad kloppen. Daarmee lijken de nieuwe knoppen dus exclusief voor de iPhone 15 Pro-modellen te zijn.



Links iPhone 15, rechts iPhone 15 Pro

Tot slot zien we nog de achterkant met de dubbele camera zoals we die al jaren gewend zijn. Daaruit blijkt ook hoeveel dikker de iPhone 15 Pro wordt ten opzichte van de gewone iPhone 15, doordat de lenzen een stuk verder uitsteken bij het duurdere Pro-model. Het is nog de vraag in hoeverre deze CAD-afbeeldingen overeenkomen met het uiteindelijke model. In deze fase van de ontwikkeling duiken er eigenlijk ieder jaar wel soortgelijke afbeeldingen op, die later vaak wel accuraat blijken.



Links iPhone 15 Pro, rechts iPhone 15

De afgelopen tijd duiken er steeds meer iPhone 15-geruchten op, onder andere over het scherm van de iPhone 15-serie. In ons overzicht met iPhone 15-geruchten hebben we alles verzameld wat we tot nu toe weten en wat er gezegd en geschreven is. Lees ook onze aparte pagina’s over de individuele modellen.