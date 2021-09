Originele Apple Watch is ‘vintage’

Het is voor de eerste keer dat een Apple Watch op deze lijst belandt. De originele Apple Watch was verkrijgbaar in 38mm en 42mm modellen en werd verkocht in aluminium, staal en goud. De aluminium versie werd destijds nog Apple Watch Sport genoemd, terwijl de gouden uitvoeringen vooral bekijks trokken vanwege de absurde prijs. Apple schakelde artiesten zoals Beyoncé in om het luxe imago te onderstrepen.



Een jaar later verving Apple ze alweer door de Series 1 en de Series 2 . Daarna is elk jaar een nieuw model verschenen, al veranderde het design slechts om de paar jaar. De aankomende Apple Watch Series 7 is licht aangepast qua behuizing, maar van een echt redesign is geen sprake.

Dat de originele Apple Watch uit 2015 nu op de lijst van ‘vintage’ producten staat wil zeggen dat Apple meer dan 5 jaar geleden is gestopt met de verkoop. Apple biedt op dat moment officieel geen reparaties meer aan, maar als er nog onderdelen op voorraad zijn kun je in uitzonderingsgevallen nog geluk hebben. De reparatiestop geldt ook voor Apple Authorized Service Providers. Op het moment dat een product al 7 jaar niet meer in de verkoop is, zal deze worden opgenomen in de lijst van ‘obsolete’ producten en is er helemaal geen reparatie meer mogelijk.

Ook de originele 12-inch MacBook uit 2015 staat op de lijst van vintage producten. De later verschenen modellen van de 12-inch MacBook staan nog niet op die lijst.