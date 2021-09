Device Support Update voor macOS Big Sur

Apple brengt met enige regelmaat software-updates uit voor de Mac. Meestal gaat het om nieuwe macOS-versies of beveiligingsupdates voor oudere besturingssystemen. Maar vandaag gaat het om iets nieuws, namelijk een zogenaamde Device Support Update. Dergelijke updates zijn doorgaans onderdeel van de normale software-updates, maar nu staat er een aparte update voor je klaar.



Device Support Update This update ensures proper updating and restoring for iOS and iPadOS devices with a Mac.

Deze Device Support Update is zo’n 200MB groot. Volgens de omschrijving zorgt de update ervoor dat je iOS- en iPadOS -apparaten op een juiste manier kan updaten en herstellen via de Mac . Dit is al langer mogelijk, maar met deze update zorgt Apple er dus voor dat het goed blijft werken. De exacte omschrijving is als volgt:

Hoewel het niet officieel bekend is, is deze update waarschijnlijk bedoeld voor de nieuwste apparaten, zoals de iPhone 13-serie en de iPad mini 2021. In de hoogtijdagen van iTunes kon je je iOS-devices updaten en herstellen via deze software. Apple bracht dan vaak een nieuwe versie van iTunes uit, zodat nieuwe apparaten goed herkend werden en het updaten zonder problemen ging. Maar sinds macOS Catalina maakt dit onderdeel uit van de Finder. Deze nieuwe Device Support Update is waarschijnlijk het equivalent van de vroegere iTunes-updates. Ook kan Apple nog enkele bugs opgelost hebben.

Je downloadt de update op de gebruikelijke manier:

Open Systeemvoorkeuren en klik op Software-update. Wacht tot de update gevonden wordt. Klik op Werk nu bij om de update te downloaden en installeren.

Alles over het synchroniseren van je iPhone of iPad via de Mac lees je in onze tip. Behalve het synchroniseren van gegevens zoals foto’s en contacten, is er ook een optie om je toestel te herstellen bij problemen.