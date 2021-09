iCulture Vandaag: dit was donderdag 30 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 30 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We gaan iPads vergelijken! Check welke iPad het beste bij jou past. Mocht je oog op de iPad mini zijn gevallen, dan vraag je je misschien af het nodig is om je zorgen te maken over jelly scrolling. In de iFixit-teardown van de iPad mini 6 wordt dat haarfijn uitgelegd. Ook zie je welke onderdelen er zijn gebruikt. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Later (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nu met de mogelijkheid om tekst in te plannen zonder plaatje op Twitter, LinkedIn en Facebook.