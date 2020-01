Opinie: waarom ik uitkijk naar een 14-inch MacBook Pro

Apple heeft in 2019 een 16-inch MacBook Pro uitgebracht met een vernieuwd toetsenbord. Het is een laptop waar veel mensen op zaten te wachten, maar het heeft slechts twee nadelen: het formaat en de prijs. Lang niet iedereen heeft een 16-inch scherm nodig en Apple zou een grotere groep gebruikers een plezier kunnen doen door ook een 14-inch variant met nieuw toetsenbord uit te brengen. Daar kijk ik voor 2020 het meeste naar uit.



Waarom ik uitkijk naar een 14-inch MacBook Pro

Wat MacBooks betreft, heeft iedereen wel een persoonlijk verhaal. Zelf gebruik ik nog een 12-inch MacBook uit 2015, waarvan de accu is opgezwollen. Als ik er veilig mee wil blijven werken, moet ik er eigenlijk een nieuwe accu in laten zetten. Maar dat vind ik te duur voor een zakelijke laptop, die eigenlijk aan het einde van z’n economische levensduur zit. Ik zit dan ook al tijdenlang te azen op een nieuw model. Zodra Apple er eentje uitbrengt die aan mijn wensen voldoet, sta ik vooraan in de rij.

Omdat ik veel teksten schrijf, staat een beter toetsenbord hoog op mijn verlanglijstje. Ik gebruik dag in dag uit het losse Magic Keyboard en uit onze test van het 16-inch MacBook Pro toetsenbord bleek al dat deze hetzelfde aanvoelt. Die moet ik dus hebben. Maar een 16-inch scherm heb ik niet nodig. Een 14-inch scherm eigenlijk ook niet. Maar ach, als Apple toch gaat vernieuwen wil ik voor dezelfde prijs best een groter scherm. Bij de sprong van 15- naar 16-inch hield Apple ook de prijs gelijk.

Bekijk ook Getest: onze ervaringen met Apple's nieuwste MacBook Pro-toetsenbord Apple heeft haar nieuwste MacBook uitgerust met een nieuw schaartoetsenbord. Na de vele klachten van de afgelopen jaren is Apple daarmee teruggekomen op haar eerdere beslissing voor een dunner vlindertoetsenbord. Heeft Apple hier goed aan gedaan en zijn de problemen nu opgelost? Dit zijn onze ervaringen met dit nieuwe toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro.

De sprong naar 14-inch heeft een aantal voordelen. Door een 14-inch MacBook Pro uit te brengen kan Apple een duidelijker onderscheid maken met de MacBook Air, die momenteel alleen in 13-inch verkrijgbaar is. Die heeft nu ook een Retina-scherm, Touch ID, Thunderbolt 3-poorten en nieuwe kleurtjes, maar is minder flexibel qua maatwerk-opties en is echt bedoeld als instapmodel.

Voor gewone consumenten is het verschil tussen de 13-inch Air en Pro moeilijk te overzien. Met een 14-inch MacBook Pro lost Apple dat probleem in één klap op. Het enige nadeel is dat een groter scherm meer energie kost, dus ik verwacht net als bij de 16-inch een grotere behuizing en meer gewicht.

Phil Schiller gaf in een YouTube-video in november aan dat we geen voorbarige conclusies moesten trekken. Een 16-inch MacBook Pro betekent niet automatisch dat er ook een 14-inch model komt: “I wouldn’t draw any extrapolation [from the 16-inch MacBook Pro] to anything else”, zei Schiller. Maar wie Apple een beetje kent weet dat ze geen vroegtijdige aankondigingen doen. Schillers opmerking betekent niet dat er helemaal geen 14-inch MacBook Pro komt. Alleen dat Apple nog geen behoefte heeft om het nu al aan te kondigen.

Ik blijf dan ook vertrouwen houden dat er een 14-inch MacBook Pro komt. De kans is groot dat er in maart weer een Apple event aan, dus ik kan alvast gaan sparen. Maar hij mag van mij ook gewoon met een persbericht worden aangekondigd.

Bekijk onze verwachtingen over Apple Events in 2020 voor een inschatting wanneer we Phil Schiller weer op het podium kunnen verwachten.