Front and Center is een nieuwe app waarmee je zelf bepaald hoe de vensters op je Mac reageren als je erop klikt. Standaard wordt alleen het specifieke venster van die app naar voren gebracht, maar met deze app pas je dit aan.

Front and Center: pas het gedrag van je Mac-vensters aan

Als je al sinds het prille begin een Mac-gebruiker bent, weet je ongetwijfeld dat Apple in de loop van de tijd wijzigingen heeft aangebracht. Eén van die wijzigingen waar vroege gebruikers flink aan moesten wennen, is hoe vensters reageren als je erop klikt. Als je van een app meerdere vensters open hebt staan en één van die vensters aanklikt, wordt in het huidige macOS alleen dit venster naar voren gehaald. In de vroegere versies van Mac OS was dit anders. Deze app brengt dit oude gedrag terug.



Front and Center is gemaakt door de ontwikkelaar John Siracusa, die maar niet kon wennen aan het nieuwe gedrag. Het is een vrij simpele app die één instelling van je Mac aanpast. Er waren in het verleden wel soortgelijke apps, maar die zijn allemaal wat ouder en gemaakt in 32-bit, waardoor ze in macOS Catalina niet meer werken. Uit frustratie heeft de ontwikkelaar samen met Lee Fyock Front and Center gemaakt.

Met de app kies je tussen de klassieke en moderne bediening van je vensters. Kies je voor klassiek, dan kun je met een Shift + muisklik-combinatie alsnog alleen het desbetreffende venster naar voren halen. In zijn blog vertelt Siracusa er meer over. Hij beschrijft dat de app mogelijk een probleem voor veel Mac-gebruikers oplost. Heb jij je ook altijd aan het gedrag van de Mac-vensters gestoord, dan is deze app dus misschien wel wat voor jou.

Alternatieve methode

Front and Center is beschikbaar in de Mac App Store voor eenmalig €3,49. Vind je dat te duur, dan is er nog een omweg. Je kan namelijk ook in één keer alle vensters van een app naar voren halen door op het desbetreffende icoontje in de Dock te klikken. Deze methode is iets minder praktisch, maar kan voor jou net genoeg zijn.

Met Mission Control op de Mac krijg je een overzicht van alle vensters die op je Mac geopend zijn. In onze uitleg lees je hoe je dit gebruikt.