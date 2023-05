De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof heeft twee nieuwe modellen uitgebracht, de S4 en X4. Ondersteuning voor Apple's Zoek mijn zit er echter niet (meer) in, waarmee je je fiets kon terugvinden op een manier die vergelijkbaar is met de AirTag.

VanMoof S4 zonder Zoek mijn

Toen we de VanMoof S3 testten was het nog een nieuwigheid: VanMoof was een van de eerste partners die het Zoek mijn-netwerk van Apple mocht gebruiken om een zoekgeraakte fiets terug te vinden. Toen de VanMoof S5 verscheen leek Zoek mijn aanvankelijk te ontbreken, maar dat bleek een misverstand. Toen we navraag deden, kregen we te horen dat het regelen van de certificering bij Apple langer duurde dan verwacht. Maar het kwam er wél. Bij de nu aangekondigde VanMoof S4 is Zoek mijn-support echter verdwenen. Het wordt nergens vermeld en uit reviews wordt duidelijk dat het er echt niet meer in zit.



Daarmee worden de VanMoof-fietsen meteen een stuk minder interessant voor Apple-gebruikers. Je kon immers op de kaart de locatie van je fiets terugvinden en dankzij het netwerk van miljarden iPhone -gebruikers, weet je altijd waar je je fiets hebt geparkeerd. Wellicht heeft het met kosten te maken. De nieuwe e-bikes van VanMoof zijn een stuk goedkoper dan de S5, die voor 3498 euro in de winkel staat. Voor de S4 vraagt de fabrikant 2198 euro. Op de accu is in ieder geval wel bespaard: dit ging van 504 Wh naar 478 Wh. Toch belooft de fabrikant ongeveer dezelfde actieradius. Meest opvallend zijn de nieuwe kleuren: de donkergroene variant is vanaf vandaag te koop, terwijl de paarse, gele en lichtgroene elk met tussenpozen van een maand in de winkel verschijnen.

Nieuwe speler: Velotric-fietsen wel met Zoek mijn

Terwijl VanMoof ermee lijkt te stoppen, is er een nieuwe speler die wél Zoek mijn-ondersteuning biedt. De Velotric Thunder 1 werd onlangs aangekondigd als een snelle en lichte stadsfiets in twee varianten. Ze wegen maar 16 kilo en dat is weinig in vergelijking met de meeste ebikes. Ter vergelijking: de VanMoof S4 weegt ruim 21 kilo. De Thunder 1 en de iets kleinere Thunder 1 ST zijn voorzien van hydraulische remschijven, 8 versnellingen en automatische led-lampen. De kabels zijn intern weggewerkt in het aluminium frame.

Voor je eigen antidiefstalfuncties van de fabrikant moet je de Thunder 1 hebben. Die heeft een ingebouwde gps-tracker om je fiets op te sporen. Dit werkt via de Velotric-app, die ook zorgt voor het registreren van ritten. De Thunder 1 ST heeft niet die ingebouwde antidiefstalfuncties, maar werkt wel met Apple’s Zoek mijn-netwerk. In gebieden met voldoende Apple-gebruikers moet het lukken om ook dan je fiets terug te vinden. De fietsen zijn verder voorzien van vingerafdrukscanner om te ontgrendelen, automatisch herkennen van de bestuurder en een externe batterij voor 50% meer bereik.

Interessant is dus dat VanMoof ervoor kiest om Zoek mijn niet in een goedkoper model te stoppen, terwijl Velotric dat juist wel doet om op de kosten van een ingebouwde GPS-ontvanger te kunnen besparen.

In de VS kost de Thunder 1 ST-versie $1.499 in de maten S en M, terwijl de Thunder 1 voor $1.799 in de winkel ligt in de maten M en L. Dat is een heel verschil met de VanMoof S4, die in de VS $2.498 moet opleveren. In Europa is Velotric wat minder makkelijk verkrijgbaar.