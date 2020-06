Je kan je toekomstige Apple Watch, iPhone of accessoire in de online Apple Store nu eindelijk afrekenen met Apple Pay. De Nederlandse online Apple Store ondersteunt nu namelijk betalen met Apple Pay, zowel op het web als in de app.

Er zijn heel veel winkels waar je met Apple Pay kan betalen. Nagenoeg alle winkels waar je contactloos kan betalen, kun je afrekenen met je iPhone of Apple Watch via Apple Pay. Online is dat nog een stuk minder het geval. Webshops als Coolblue en BCC bieden wel Apple Pay aan, maar er ontbreken ook nog heel veel bekende winkels. Gek genoeg was in Nederland de online Apple Store één van die winkels waarin dit ontbrak. Gelukkig is dit sinds kort wel mogelijk.



Online Apple Store met Apple Pay

De online Apple Store biedt al sinds 2014 Apple Pay aan als betaalmethode in onder andere de VS. Toen Apple Pay een jaar geleden in Nederland van start ging, was Apple’s eigen webshop de grote afwezige in het rijtje. De reden hiervoor is dat de online Apple Store alleen creditcards ondersteunt. Hoewel je via de browser wel met iDEAL kan afrekenen, kun je voor Apple Pay helaas alleen een MasterCard kiezen. Je vindt de betaalmethode direct onderaan je winkelmandje.

Dat betekent dat je in Nederland bij de online Apple Store alleen kan betalen met onder andere de Mastercard-kaarten van bunq, N26, Monese, Revolut en Curve. Laatstgenoemde is voor Nederlandse gebruikers wel een goede optie. Met de gratis dienst Curve koppel je je eigen Nederlandse creditcard aan die van Curve, waardoor je dus in feite wel gewoon met je eigen creditcard afrekent.

Sinds eind vorig jaar kun je ook in de App Store met Apple Pay betalen voor je apps.

De introductie van Apple Pay in de Nederlandse online Apple Store heeft mogelijk ook te maken met de aanstaande ondersteuning van creditcards van ING en Rabobank voor Apple Pay. De ING-app is al een tijdje klaar voor de introductie van creditcards voor Apple Pay en de Rabobank heeft ook al laten weten hier op termijn mee te komen.