RAM-upgrade kost nu 250 euro

Mensen die al een 13-inch MacBook Pro met 16GB RAM hadden gekocht, hebben geluk. Zij betaalden maar €125 om de hoeveelheid werkgeheugen te verdubbelen van 8GB naar 16GB. Heb je langer gewacht en ben je nu pas van plan om het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro aan te schaffen, dan betaal je €250. Ook in andere landen is de prijs van de RAM-upgrade omhoog gegaan. Zo betaal je in e Verenigde Staten geen 100 maar 200 dollar en was in het Verenigd Koninkrijk sprake van een verdubbeling van £100 naar £200.



Het gaat hier om de aanpassingen op maat, waarbij je zelf de configuratie samenstelt. Apple past wel vaker prijzen aan van deze maatwerkoplossingen, maar meestal gaat het daarbij om prijsverlagingen omdat de kosten van componenten lager zijn geworden. Onlangs werd bijvoorbeeld nog de prijs van SSD’s verlaagd, waardoor je nu meer opslag krijgt voor hetzelfde geld.

De prijsverhoging die nu is doorgevoerd zou te maken kunnen hebben met krapte bij de producent, mogelijk als gevolg van een gebrek aan onderdelen of werkkrachten door COVID-19.

De MacBook Pro is verkrijgbaar in drie uitvoeringen, die je hieronder ziet:

13-inch 2020 instapmodel met Touch Bar en 8e generatie Intel-chip: vanaf €1.499

13-inch 2020 topmodel met Touch Bar en 10e generatie Intel-chip: vanaf €2.129

16-inch 2019 model met Touch Bar en 8e generatie Intel-chip: vanaf €2.699

Het gaat hier dus om het instapmodel dat €1.499 kost en standaard voorzien is van 8GB RAM. Wil je 16GB RAM, dan betaal je daar voortaan €1749 voor. Apple heeft de 13-inch MacBook Pro vorige maand nog vernieuwd, met twee keer zoveel SSD-opslag en een vernieuwd Magic Keyboard, dat minder gevoelig is voor defecten.

De RAM-upgrades van andere Macs zijn niet verhoogd. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat dit geheugen door andere toeleveranciers wordt geleverd.

Instapmodel met twee poorten: