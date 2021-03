Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf Nederlanders van plan is om over te stappen van WhatsApp naar een andere chatapp. Dat heeft vooral te maken met de gewijzigde voorwaarden.

Vanaf mei 2021 gaan de nieuwe voorwaarden van WhatsApp in. Hoewel er voor Europese gebruikers weinig veranderd, zorgde het wel voor flink wat commotie. Dat heeft vermoedelijk te maken met dat mensen zich meer bewust geworden zijn van de plannen van WhatsApp. In de nieuwe voorwaarden heeft WhatsApp buiten Europa de mogelijkheid om meer gegevens met Facebook uit te wisselen. Voor de EU geldt dat onder de nieuwe voorwaarden WhatsApp gebruikers duidelijker maakt dat bedrijven die via WhatsApp chatten tools via Facebook kunnen gebruiken voor het beheren van de chats. Maar hoe reflecteert zich dat in de daadwerkelijke overstappers? Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat bijna één op de vijf overweegt over te stappen.



‘Bijna één op de vijf Nederlanders wil stoppen met WhatsApp’

Het exacte percentage dat zegt over te willen stappen ligt volgens dit onderzoek op 18%. Die keuze om over te stappen heeft te maken met de gewijzigde voorwaarde, hoewel de belangrijkste wijziging dus niet voor Nederlandse gebruikers geldt. Het is nog maar de vraag hoeveel Nederlanders ook daadwerkelijk gaan stoppen met WhatsApp als de nieuwe voorwaarden verplicht worden. Op 15 mei gaan de nieuwe voorwaarden in. Het gevolg als je de nieuwe WhatsApp voorwaarden niet accepteert is dat je de app dan niet meer kan gebruiken.

Na 15 mei hebben gebruikers nog een paar weken de tijd om de voorwaarden te accepteren. Uiteindelijk wordt je account omgezet naar die van een inactieve gebruiker, waarbij je geen berichten meer kan sturen. Populaire alternatieven voor WhatsApp zijn Telegram en Signal. Beide chatdiensten tonen wereldwijd een flinke groei sinds het nieuws van de nieuwe WhatsApp voorwaarden. In januari kreeg Signal een grote update chatachtergronden en meer. Het waren vooral functies die gebruikers al van WhatsApp kennen.

We hebben bij iCulture ook een poll gehouden waarin we vroegen welke chatapp je momenteel het meest actief gebruikt. WhatsApp staat daar nog stipt bovenaan, met iMessage en Signal respectievelijk op de tweede en derde plek. Als jij nog twijfelt, lees dan ons overzicht van veilige chatapps. Wil je weten wat de verschillen tussen Signal en WhatsApp zijn? Dan vind je meer daarover in onze vergelijking. Het wissen van je WhatsApp-account is in een paar stappen gebeurt.