Eerder op iCulture kon je al onze vergelijking tussen WhatsApp en Signal lezen, waarin we dieper in gaan op de verschillen qua functies en mogelijkheden. Heb je je keuze gemaakt en wil je graag zelf overstappen van WhatsApp naar Signal, dan is het nu tijd om actie te gaan ondernemen. Het downloaden en installeren van de Signal-app is niet zo ingewikkeld, maar de vraag is vooral hoe je je vrienden en familie zover krijgt. Met deze tips helpen we je bij het overstappen van WhatsApp naar Signal.

Waarom overstappen van WhatsApp naar Signal?

De laatste tijd wint Signal aan populariteit, vooral doordat steeds meer mensen van WhatsApp af willen. Dat komt met name door de eigenaar van de populairste chatapp. WhatsApp is van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Meta heeft een minder goede reputatie als het gaat om privacy. Hoewel WhatsApp zegt dat ze dankzij de end-to-end-encryptie je berichten niet kunnen lezen, is er discussie over de metadata (met wie je chat, hoe laat, etcetera) die mogelijk wel bij Meta terecht komt. Bovendien vinden steeds meer mensen het geen prettig idee om voor een chatapp zo afhankelijk te zijn van een Amerikaans bedrijf dat handelt in gegevens.

Hoewel Signal ook een Amerikaans bedrijf is, is het bedrijf niet uit op je gegevens en is het een non-profit organisatie dat drijft op donaties. Wat wel goed is om te weten, is dat zowel WhatsApp als Signal gebruikmaken van het Signal Protocol voor de end-to-end-encryptie. Wil je toch liever een Europees alternatief voor WhatsApp? Dan zou je eens naar Threema kunnen kijken. Lees ook ons artikel over veilige chatapps voor de iPhone.

Wat overigens goed is om te weten, is dat het niet mogelijk is om je volledige WhatsApp-chatgeschiedenis over te zetten naar Signal. Maar gelukkig lees je daar verderop in dit artikel nog wel een andere oplossing voor.

Stap 1: Signal installeren en je registreren

Als eerste is het van belang dat je je de Signal-app op je iPhone installeert en dat je daar een account aanmaakt. Je hebt hiervoor het volgende nodig:

iPhone met iOS 15 of nieuwer (of een geschikt Android-toestel)

Actieve simkaart met telefoonnummer

Werkende internetverbinding

Je kunt na registratie ervoor kiezen om in plaats van een telefoonnummer een Signal gebruikersnaam te gebruiken om jezelf kenbaar te maken bij je contacten. Dat geeft extra privacy, omdat deze gebruikersnaam uniek is voor Signal en je daarmee dus niet je telefoonnummer prijsgeeft.

Bekijk ook Extra privacy: zo stel je in Signal een gebruikersnaam in (en verberg je je telefoonnummer) Om gebruik te kunnen maken van Signal moet je je telefoonnummer ingeven. Naast je telefoonnummer kan je ook een gebruikersnaam instellen. Een Signal-gebruikersnaam geeft meer privacy, omdat je hoeft je telefoonnummer niet prijs hoeft te geven.

Je kunt natuurlijk alleen de overstap maken naar Signal, maar zonder je contacten kun je alleen maar met jezelf kletsen. Zodra je Signal geïnstalleerd hebt, zie je meteen wie van jouw contacten er al gebruik van maken. Je kunt dan meteen beginnen met chatten.

Maar de kans is groot dat het merendeel van je contacten nog niet bij Signal zit en liever nog van WhatsApp gebruikmaakt. Je kunt daarom het beste je contacten laten weten dat je over bent naar WhatsApp en dat ze je daar het beste kunnen bereiken. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen zien dat er steeds meer contacten op Signal zitten. Dat maakt de overstap voor hen ook aantrekkelijker.

Je kunt bijvoorbeeld een WhatsApp-verzendlijst gebruiken, om een berichtje te sturen naar al je contacten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je het best te bereiken bent op Signal en dat je (binnenkort) niet meer via WhatsApp bereikbaar zal zijn. Om het je contacten zo makkelijk mogelijk te maken, kun je deze link delen waarmee je contacten ook snel Signal kunnen installeren.

Bekijk ook Verzendlijsten gebruiken in WhatsApp: bericht naar meerdere mensen versturen Wil je meerdere mensen nieuwjaarswensen sturen of uitnodigen voor een feestje? Gebruik dan de WhatsApp verzendlijsten om iedereen snel een individueel berichtje te sturen, zonder dat ze in een grote groep terecht komen. Zo werken de WhatsApp verzendlijsten.

Je kunt ook in een WhatsApp Status (die voor 24 uur zichtbaar blijft) aangeven dat je vanaf nu Signal gebruikt. Dit is misschien wat minder opdringerig, maar mogelijk ook wat minder efficiënt. Je kunt zo’n WhatsApp Status verspreid over een aantal weken meerdere keren posten.

Stap 3: Gebruik WhatsApp en Signal tijdelijk naast elkaar (en heb geduld)

Je hebt je contacten natuurlijk niet van de een op andere dag over naar Signal. Rome is ook niet in een dag gebouwd. Je kunt daarom het beste Signal en WhatsApp tijdelijk naast elkaar blijven gebruiken. Zijn er contacten die je al in Signal hebt, dan kun je daar meteen mee chatten zodra je de app zelf hebt gebruikt. Heb je een aantal van je vrienden of familieleden zover gekregen, dan kun je ook met hen het gesprek starten in Signal en daar verder kletsen.

Voor die collega, familielid of vriend die liever WhatsApp wil blijven gebruiken, kun je de groene chatapp voorlopig nog gewoon blijven gebruiken. Als genoeg mensen overstappen, zullen uiteindelijk ook je laatste WhatsApp-contacten de overstap maken. Belangrijk is vooral dat je geduld hebt: neem meerdere maanden de tijd om het overstappen van WhatsApp naar Signal zo makkelijk mogelijk te maken. Maar neem wel zelf het initiatief als je nieuwe gesprekken start. En stuurt iemand jou in WhatsApp een bericht, terwijl diegene zelf Signal heeft? Antwoord dan gewoon in Signal. Dan gaat het gesprek daar vanzelf verder.

Stap 4: Zet WhatsApp-groepen over naar Signal

Het meest lastige is misschien wel om WhatsApp-groepen zover te krijgen om over te stappen naar Signal. Je moet daarvoor namelijk alle contacten zien te overtuigen om Signal te gaan gebruiken en er is altijd wel iemand die daar geen zin in heeft.

Wat je het beste kunt doen, is om alvast in Signal een nieuwe groep aan te maken met dezelfde naam en afbeelding als de WhatsApp-groep die je wil overzetten. Dat geeft alle deelnemers meteen een vertrouwd gevoel.

Tik in Signal rechtsboven op de knop om een nieuw gesprek te starten. Kies voor Nieuwe groep. Bij het kiezen van leden kun je kiezen voor Overslaan. Is er al een lid van de WhatsApp-groep die je wil overzetten Signal-gebruiker, dan kun je die natuurlijk alvast toevoegen. Geef de groep een naam en kies een groepsfoto. Tik op Aanmaken. Vervolgens kun je in de groepsinstellingen een link aanmaken en deze delen. Tik op Groepslink, zet de schakelaar aan en tik op Delen. Deel de link vervolgens in de desbetreffende WhatsApp-groep.

Wat ook verstandig is, is om het overstappen van WhatsApp naar Signal van tevoren even te bespreken in de desbetreffende WhatsApp-groep. Dan worden de groepsleden niet meteen zo overvallen.

Stap 5: WhatsApp-chats exporteren en bewaren

Omdat je de inhoud van je WhatsApp-gesprekken niet kunt importeren in Signal, kun je het beste de WhatsApp-gesprekken exporteren met contacten die al over zijn naar Signal. Je kunt de gespreksgeschiedenis dan opslaan op bijvoorbeeld je computer, zodat je eventueel later nog eens dingen kunt teruglezen. Dit kan ook met groepsgesprekken, waardoor je geen informatie, foto’s of video’s hoeft te verliezen.

Bekijk ook Zo kun je WhatsApp-chats exporteren (met foto’s en video) In WhatsApp kun je gemakkelijk chatgesprekken exporteren als zip-bestand, zodat je het gesprek kan bewaren op je computer. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden er van zijn.

Hou er wel rekening mee dat stickers die je in de loop der jaren in WhatsApp verzameld hebt, mogelijk wel kwijt raakt.

Stap 6: WhatsApp verbergen op je beginscherm

Na een aantal maanden zul je hopelijk merken dat steeds meer mensen over zijn van WhatsApp naar Signal. Dat is meteen ook reden om WhatsApp iets minder zichtbaar te maken op je iPhone. Zo kom je minder in de verleiding om zelf nog WhatsApp te gaan gebruiken. Hou het WhatsApp-icoontje ingedrukt en tik op Verwijder app > Verwijder van beginscherm. De app blijft dan nog wel op je telefoon staan, maar alleen in de aparte appbibliotheek.

Stap 7: WhatsApp verwijderen

Als het je gelukt is om na een aantal maanden al je belangrijke contacten naar Signal over te krijgen, kun je overwegen om je WhatsApp-account te verwijderen. Dat voorkomt ook dat eventuele nieuwe contacten je weer via WhatsApp zullen proberen te bereiken. In onze tip lees je alles over het verwijderen van je WhatsApp-account.