iCulture Vandaag: dit was woensdag 5 mei 2021

We zijn nog lang niet klaar met de AirTag. Zo hebben we weer diverse nieuwe tips voor je klaar staan en delen we onze ervaringen met Apple’s leren AirTag-sleutelhanger. Is deze zijn hoge prijs waard of kun je toch beter een goedkoper alternatief kiezen? Ook hebben we mogelijk een eerste blik op het design van de iPhone 13 Pro Max en zijn we benieuwd waar jij je AirTag voor gebruikt, dus stem op onze poll!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zie je op je bureaublad ineens een Mac-map Verplaatste onderdelen? We laten je zien wat je aarmee kan doen.

Je AirTag resetten is nodig als je hem bijvoorbeeld aan iemand anders moet geven. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Voorlopig hoef je waarschijnlijk nog niet de batterij van je AirTag te vervangen, maar het wel alvast goed om te weten hoe je dat moet doen.

Accessoires en devices

Is Apple’s leren AirTag-sleutelhanger wat voor jou? Wij hebben hem voor je getest.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Snapchat (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Snappen kan nu ook in het donker met de nieuwe donkere modus in Snapchat.

, iOS 10.0+) - Snappen kan nu ook in het donker met de nieuwe donkere modus in Snapchat. ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Je kan nu met filters zoeken naar af- en bijschrijvingen.

, iOS 12.4+) - Je kan nu met filters zoeken naar af- en bijschrijvingen. GVB reis app (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Je kan nu bij vertrektijden favoriete haltes instellen.

Infuse 7 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 13.0+) - Infuse heeft een nieuw design en een nieuwe Mac-app.