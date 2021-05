Met Luna Display kon je al een extra Mac als tweede scherm gebruiken voor je eigen Mac, maar nu kan dat ook bedraad. Het werkt zowel via Ethernet als via Thunderbolt.

Jaren geleden had Apple voor onder andere de iMac de zogenaamde Target Display Mode. Daarmee kon je een iMac gebruiken als extern scherm voor een andere Mac, simpelweg door de twee met een kabeltje aan elkaar te verbinden. Sinds de komst van de Retina-iMacs is dat niet meer mogelijk en ook macOS Mojave en nieuwer ondersteunen de functie niet meer. Luna Display, een accessoire en software waarmee je een iPad of Mac als tweede scherm kan gebruiken, brengt de functie nu weer terug.



Luna Display 4.5: Mac nu ook bekabeld als tweede scherm

Sinds oktober 2019 ondersteunt Luna Display al een oude Mac als tweede scherm dankzij de speciale Mac-to-Mac-modus. Maar dat werkte alleen via een wifi-netwerk, wat onhandig kan zijn als het netwerk beperkte capaciteit heeft of als er helemaal geen netwerk beschikbaar is. In de nieuwste versie van Luna Display (versie 4.5) is dit opgelost. Vanaf nu kan je ook een verbinding tussen twee Macs maken via Ethernet of Thunderbolt.

In de instellingen kan je aangeven welke verbindingsmethode jouw voorkeur heeft (alleen wifi, alleen ethernet, alleen Thunderbolt of elke mogelijke verbindingsmethode). De bedrade verbinding werkt tussen alle Macs, maar mogelijk heb je wel extra adapters nodig. Ook heb je de Luna-adapter nodig, die kost $99. Voor iMacs geldt nog steeds dat het alleen werkt voor niet-Retina modellen, maar het bedrijf zou ondersteuning voor 4K en 5K wel overwegen.

In de nieuwste versie zijn ook nog wat andere functies verbeterd. De Luna-app laat nu ook het batterijpercentage zien van het tweede aangesloten apparaat (zoals een iPad of MacBook) en de Retina-ondersteuning voor M1 Macs is verbeterd. Ook moet de software nu beter werken met de iPad Air 2020.