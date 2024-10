Al na een jaar gaat Apple weer een nieuwe iMac uitbrengen, zo is de verwachting. Hoewel het huidige model met M3-chip pas in oktober 2023 onthuld werd (met slechts een paar kleine veranderingen), ligt een nieuw model alweer in het verschiet. De iMac M4 krijgt waarschijnlijk een aantal nieuwe functies, al zal het model op het eerste gezicht veel lijken op de huidige M3 iMac. Maar op welke nieuwe functies voor de M4 iMac kun je rekenen? Dit is wat wij verwachten.

#1 Snellere M4-chip

De belangrijkste verbetering van de nieuwe iMac wordt waarschijnlijk de M4-chip. Deze chip is weer een stukje sneller, want het verschil is volgens een gelekte benchmark van de M4 MacBook Pro zo’n 20% tot 25%. Mogelijk is het verschil bij de iMac wat groter, omdat er geen sprake is van stroombesparing voor de batterij. We verwachten in ieder geval een 10-core CPU en 10-core GPU. Dat is nu nog een 8-core CPU en 8- of 10-core GPU, afhankelijk van het gekozen model.

#2 Standaard 16GB RAM

Qua werkgeheugen krijg je bij elke iMac altijd standaard 8GB RAM en dat is anno 2024 toch wat aan de zuinige kant. Er zijn wel upgrade-opties voor 16GB en 24GB, maar dat kan eigenlijk alleen bij Apple. Standaardconfiguraties met bijvoorbeeld 16GB werkgeheugen zijn er niet. Dat gaat dit jaar waarschijnlijk veranderen, want we verwachten dat Apple voor alle M4 Macs minimaal 16GB RAM uitbrengt. Mogelijk kun je dit bij de nieuwe iMac nog upgraden naar 24GB of 32GB.

#3 Magic-accessoires met usb-c

Het moet nu eindelijk gaan gebeuren: usb-c in plaats van Lightning in de Magic-accessoires. Vanaf december is usb-c de verplichte standaard in niet alleen telefoons, maar ook in accessoires zoals muizen en toetsenborden. We hadden vorig jaar al verwacht dat Apple over zou stappen naar usb-c voor de Magic Mouse, het Magic Keyboard en de Magic Trackpad, maar tot teleurstelling van velen gebeurde dit niet. Maar het kan bijna niet anders dan dat Apple nu wel de overstap maakt naar usb-c voor dit accessoiretrio. Je krijgt een toetsenbord standaard bij de iMac meegeleverd en je kan dan ook nog kiezen tussen een muis en trackpad. Of er naast usb-c nog andere veranderingen in zitten, is nog niet bekend.

#4 Wifi 7

Bij dergelijke spec-bumps verbetert Apple vaak ook de draadloze communicatie en dat zal nu waarschijnlijk ook het geval zijn. Sinds de iPhone 16 Pro werkt Apple met wifi 7, de nieuwste wifistandaard voor snellere en betrouwbaardere verbindingen. Dit vinden we in nog een enkele Mac, maar daar komt dit najaar waarschijnlijk wel verandering in. Het zou ons niet verbazen als alle nieuwe Macs, waaronder dus de nieuwe iMac, wifi 7 aan boord heeft. Je hebt er uiteraard wel een wifi 7-modem voor nodig, maar je bent in ieder geval op de toekomst voorbereid.

#5 Mogelijk: meer poorten

Er zijn verder geen concrete aanwijzingen dat Apple iets aan het design of de poorten gaat wijzigen, maar het zou ons niet verrassen als de nieuwe M4 iMac meer en betere poorten krijgt. Apple verkoopt nu nog twee uitvoeringen van de iMac: eentje met twee Thunderbolt/USB 4-poorten en eentje met ook nog twee extra gewone USB 3-poorten. Het zou ons niets verbazen als die twee USB 3-poorten in het duurdere model ook gewoon Thunderbolt/USB 4-poorten worden, waardoor het dan dus niet meer uitmaakt waar je apparatuur op aansluit.

Wat ons betreft mag het instapmodel ook wel wat extra poorten krijgen, want twee aansluitingen is net wat aan de krappe kant.

#6 Andere mogelijke verbeteringen

Apple zou nog verder kunnen gaan met het verbeteren van de iMac, bijvoorbeeld met een vernieuwde camera met ondersteuning voor Middelpunt of een verbeterd display, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit gaat gebeuren. Apple heeft met de iPad Pro M4 echter laten zien dat een hele dunne behuizing ook ruimte genoeg biedt voor een ultragroothoekcamera met ondersteuning voor Middelpunt, dus dan moet het in de iMac ook zeker wel passen. Het display kan een upgrade naar 600 nits helderheid krijgen en dat is ook zeker niet uitgesloten. Maar we verwachten niet dat Apple het scherm een boost in resolutie en specs gaat geven. HDR, 5K of een groter scherm hoef je niet te verwachten.

De nieuwe iMac M4 wordt vermoedelijk nog deze maand onthuld, eventueel tijdens een oktober-event. Naar verwachting is hij vanaf 1 november verkrijgbaar. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor Apple in oktober.