De Mac mini M4 uit 2024 heeft een geheel nieuw design gekregen en daarbij is ook de powerknop verplaatst. In plaats van aan de achterkant, zit deze nu aan de onderkant. Maar waarom heeft Apple dat gedaan?

Van alle oktober-aankondigingen van Apple is die van de Mac mini M4 misschien wel het opmerkelijkst. Van alle producten is dit de enige met een geheel opnieuw ontworpen design, dat veel kleiner is dan de vorige generatie. Hij is nu nog een fractie groter dan een Apple TV en heeft het ontwerp dat sterk doet lijken aan dat van de Mac Studio. Een opmerkelijke verandering is dat de aan/uitknop deze keer aan de onderkant zit. Waarom heeft Apple ervoor gekozen om de powerknop van de Mac mini onderop te doen? Daar geven John Ternus en Greg Joswiak van Apple nu zelf antwoord op.

Mac mini powerknop zit onderop: dit is waarom

De knop zit linksachter aan de onderkant van de Mac mini. Om het in te drukken, moet je de Mac mini iets optillen, omdat de ruimte tussen de behuizing en de tafel waar hij op staat te smal is om je vinger tussen te schuiven. En dat terwijl de vorige Mac mini de knop nog gewoon achterop had, net als bij de Mac Studio.

Tegenover Chinese videosite Bilibili geven Ternus en Joswiak van Apple uitleg. Het begint bij het nieuwe ontwerp van de Mac mini. Doordat hij qua formaat half zo groot is als van de vorige Mac mini, moest er een nieuwe plek gevonden worden. Volgens hen is de onderkant de beste plek voor de aan/uitknop, ook omdat hij gemakkelijk te vinden is. De meest belangrijke reden is volgens hen dat je de knop eigenlijk nooit nodig hebt. “Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst [met de knop] een Mac aangezet heb”, zo vullen ze aan.

Uit het gesprek wordt niet duidelijk waarom Apple niet gewoon gekozen heeft voor een plekje op de achterkant, zoals dat ook gewoon bij de Mac Studio is. De Mac mini heeft bij de ronding aan de achterkant plek genoeg voor een aan/uitknop, op precies dezelfde manier als de Mac Studio.

Mac Studio achterkant

Desalniettemin is de nieuwe locatie van de powerknop aan de onderkant voor de meeste gebruikers waarschijnlijk niet zo’n probleem. Wij hebben de Mac mini al even kunnen gebruiken en vinden de plek voor de knop in de praktijk niet zo’n probleem. Je zet de Mac mini eigenlijk alleen aan als je hem voor het eerst aansluit. In het vervolg staat hij eigenlijk altijd in de slaapstand, tenzij je misschien van plan bent om hem langere tijd niet te gebruiken. Maar ook dan is het niet zo’n probleem om hem even met een hand een klein beetje op te tillen, helemaal omdat hij zo licht is.

De nieuwe Mac mini M4 is nu verkrijgbaar. In onze round-up lees je er meer over. Ook hebben we een artikel met prijzen van de Mac mini M4 in alle configuraties. Binnenkort lees je op iCulture onze review.

Bekijk ook Nu verkrijgbaar: dit zijn de beste Nederlandse prijzen van de Mac mini M4 op een rij De nieuwe Mac mini met M4 ligt nu in de winkels, maar wat zijn de prijzen in Nederland? In dit overzicht lees je precies wat je voor de nieuwe Mac mini M4 en M4 Pro betaalt, voor alle configuraties.

Prijzen Mac mini M4 en M4 Pro (2024)