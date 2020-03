Nieuwe richtlijnen voor ontwikkelaars vanaf eind april 2020

De meeste wijzigingen gaan in op 30 april 2020 en gelden zowel voor iOS als voor iPadOS. De grootste verandering voor gebruikers is dat het voortaan mogelijk is om reclame als push-notificatie te sturen. Dit kan bijvoorbeeld een Netflix-aanbeveling zijn voor een nieuwe serie. Voorheen was dit eigenlijk niet toegestaan, maar aanbieders zoals Netflix maakten er fanatiek gebruik van en Apple liet het oogluikend toe, wellicht omdat Apple de regels ook zelf overtrad. Apple heeft de regels nu wat versoepeld, maar tegelijk iets strenger gemaakt. Het is vanaf nu toegestaan om reclame in pushberichten te sturen, maar ontwikkelaars moeten dan wel een makkelijke manier aanbieden om het uit te schakelen. Standaard staat het echter aangevinkt.



Hieronder zie je de teksten voor en na:

So the 4.5.4 push notifications rule is now enforceable because they relaxed the wording (and Apple’s apps now comply) — apps just need an opt-out toggle somewhere https://t.co/5yCzfrmFe5 pic.twitter.com/i2fXNQnclG — Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2020

De regels voor apps rond dating en waarzeggen zullen ook worden aangescherpt. De apps zullen worden afgewezen, tenzij ze een unieke ervaring van hoge kwaliteit bieden. Apple bepaalt of dit zo is.

Ook kunnen ontwikkelaars niet langer een eigen dialoogvenster tonen om naar App Store-reviews te bedelen. Ze moeten voortaan gebruik maken van de officiële API die door Apple wordt aangeboden.

Voor ontwikkelaars is het nog belangrijk te weten dat Sign In with Apple vanaf 30 april verplicht is in apps die al mogelijkheden bieden om op andere manieren verbinding te maken, zoals via Google en Facebook. Er zijn nieuwe tools beschikbaar gesteld door Apple, om die functie goed te implementeren. Ook zijn er nieuwe logo’s en buttons die ontwikkelaars meteen kunnen gebruiken. Met Sign In with Apple kunnen gebruikers veiliger inloggen, zonder dat ze steeds een account hoeven aan te maken.

Bekijk ook Sign In with Apple: alles over het veilig aanmelden via Apple Met Sign In with Apple kun je bij diensten en apps inloggen met je Apple-gegevens. Maar wat zijn de voordelen van Sign in with Apple en wat kun je ermee? In dit artikel lees je alles over het aanmelden via Apple in apps en diensten.

Ontwikkelaars zijn verplicht om vanaf 30 april de SDK’s voor iOS 13 en iPadOS 13 te gebruiken. Dat houdt ook in dat ze toegang krijgen tot functies als donkere modus, ARKit 3, Core ML 3 en meer. Ook moeten ontwikkelaars hun apps geschikt maken voor alle momenteel ondersteunde apparaten, waaronder de iPhone 11 Pro Max en de 10,2-inch iPad (2019).

Momenteel draait 77% van alle apparaten die in het afgelopen kwartaal zijn verkocht op iOS 13, de nieuwste versie. Op de iPad is dat 79%. Juist daarom wil Apple graag dat ontwikkelaars hun apps updaten en de nieuwste tools gebruiken.