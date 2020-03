NL Alert is nu ook als app beschikbaar. Met de app krijg je een melding bij een alarmbericht en zie je waar er in Nederland een NL-Alert is uitgezonden. Ook geeft de app informatie wat je moet doen in noodsituaties.

In Nederland hebben we al jarenlang het luchtalarm dat in geval van nood alarm slaat om burgers op de hoogte te brengen van de situatie. Op den duur wil de overheid dit vervangen door NL-Alert, de noodmeldingen die je op je telefoon ontvangt. De behoefte voor een aparte app is er al een tijdje en nu heeft de overheid deze eindelijk uitgebracht. De waarschuwing is wel dat de app géén vervanging is voor het gewone NL-Alert en de overheid adviseert dan ook om alsnog NL-Alert op je iPhone in te stellen.



NL-Alert app officieel uitgebracht

Het voordeel van de gewone NL-Alert is dat de meldingen ook ontvangen worden als de zendmasten overbelast zijn. In geval van nood kunnen netwerken eruit liggen, maar een NL-Alert komt dan alsnog binnen op je telefoon. De nieuwe app is dan ook vooral een aanvulling op de reeds bestaande dienst. Wel is de app een oplossing voor mensen die om wat voor reden dan ook de gewone berichten niet (altijd) juist ontvangen en waarbij het niet lukt om NL-Alert in te stellen op de iPhone.

Het startscherm van de app toont een kaartje van Nederland. Met rode vlakken wordt aangegeven waar er een NL-Alert geldt. Je kan filteren op actieve en non-actieve meldingen. Door op het rode gebied te tikken, kun je meer lezen over wat er op die locatie aan de hand is. Onderaan kun je ook bladeren op meldingen van afgelopen week. Wil je tips over wat je moet doen in verschillende noodsituaties? Dan vind je dit onder het kopje Wees voorbereid. Je leest daar wat je kan doen bij extreem weer, brand en explosies, een stralingsincident, overstroming, terrorisme, ziektegolf en epidemie en meer.

Door de app toestemming te geven tot je locatie, krijg je altijd een melding die geldt voor je huidige locatie. Na het eerste keer opstarten kun je aangeven om je locatie voor één sessie te geven of bij gebruik van de app. De optie om altijd je locatie te gebruiken, dus zelfs als de app niet actief is, kun je daarna instellen door de app af te sluiten en de optie via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > NL-Alert in te schakelen. Wil je liever niet dat de app je locatie bijhoudt, dan kan je ook kiezen om voor heel Nederland een melding te krijgen of een voorkeurslocatie in te stellen. Je kan exacte adressen invoeren en zelf de straal kiezen, bijvoorbeeld van je woon- of werkadres. De locatie wordt vervolgens met een zwarte cirkel op de kaart weergegeven.

Omdat de overheid lange tijd af zag van een eigen app, besloot een andere Nederlandse ontwikkelaar zelf de NL-Alarm app uit te brengen. Deze doet ongeveer hetzelfde als de officiële NL-Alert app en laat je ook voorkeurslocaties instellen. Wij hebben de officiële app destijds uitgeroepen tot de beste Nederlandse app van de maand november 2019.

Wil je helemaal geen app voor NL-Alert? In onze tip over NL-Alert op de iPhone instellen lees je hoe je de noodmeldingen inschakelt.