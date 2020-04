iOS 13.5 maakt gebruik van mondkapjes makkelijker

In de vandaag verschenen iOS 13.5 beta wordt het makkelijker om Face ID over te slaan als je een mondkapje of gezichtsmasker draagt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus lopen mensen met mondkapjes tegen het probleem aan dat Face ID niet meer werkt. Apple heeft er niet voor gekozen om Face ID af te zwakken en voortaan niet meer op de mond te letten, maar er gaat wel iets anders veranderen. Je kunt voortaan sneller Face ID overslaan als je een masker draagt. De beta bevat ook de noodzakelijke functies om de COVID-19 API van Apple en Google te gebruiken. Overheden en instellingen kunnen nu aan de slag om apps te maken waarmee je contact met coronapatiënten kunt traceren.



De iPhone kan vanaf nu detecteren of je een gezichtsmasker draagt. Is dat het geval, dan krijg je niet meer de waarschuwing dat je gezicht gedeeltelijk is bedekt, maar wordt er meteen doorgegaan naar het pincodescherm. Heb je geen gezichtsmasker, dan werkt Face ID normaal.

In Nederland is het dragen van gezichtsmaskers niet verplicht en wordt het zelfs afgeraden, maar in andere landen is het vaak verplicht in het openbaar vervoer en in supermarkten. Het verschil is merkbaar wanneer je omhoog heeft vanaf het toegangsscherm. Je krijgt dan meteen de mogelijkheid om de pincode in te voeren. Bij gebruik van een sjaal merkten we echter weinig verschil.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

De functie zit alleen in de eerste iOS 13.5 beta, waarvan we de uiteindelijke versie in mei verwachten. Wil je het zelf proberen, dan kun je binnenkort ook gebruik maken van de publieke beta van iOS 13.5.