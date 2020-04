Zoom holde de afgelopen tijd van het ene beveiligingslek naar het andere. Het bedrijf beloofde beterschap en stelde een 90-dagen-verbeterplan op. Het idee was om op 22 april een update uit te brengen waarin de meeste problemen waren opgelost. Met week vertraging is het zover: Zoom 5.0 is uit en belooft om je beter te beschermen. Er zitten negen nieuwe functies in, zodat je veiliger kunt videobellen.



Een paar problemen die eerder optraden met Zoom:

Overheden en bedrijven verboden hun medewerkers vervolgens om er gebruik van te maken. Zoom zag daardoor gebruikers weglopen en besloot er iets aan te doen met een 90-dagen-plan. Eén van de al eerder doorgevoerde maatregelen was om als gebruiker aan te geven dat je geen gebruik meer wilde maken van Chinese servers.

CEO Eric S. Yuan heeft er nu weer alle vertrouwen in:

I am proud to reach this step in our 90-day plan, but this is just the beginning. We built our business by delivering happiness to our customers. We will earn our customers’ trust and deliver them happiness with our unwavering focus on providing the most secure platform.