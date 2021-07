Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de kleinere 11-inch iPad Pro in 2022 ook een Mini-LED scherm. Nu zit het alleen in het 12,9-inch model.

Apple wil gaandeweg overstappen naar de nieuwe schermtechniek Mini-LED. De 12,9-inch iPad Pro is dit jaar het eerste en voorlopig enige model met Mini-LED, maar daar blijft het niet bij. De 11-inch iPad Pro krijgt ook een dergelijk scherm, al zul je nog wel moeten wachten tot volgend jaar. Het staat in een notitie aan investeerders die in handen is gekomen van diverse techsites. Kuo zegt ook dat er volgend jaar een nieuwe MacBook Air met Mini-LED aan komt.



We predict that new products equipped with Mini LED displays in 2022 include 11-inch and 12.9-inch iPad Pro, and newly designed MacBook Air.

Waarschijnlijk hebben tekorten in de toeleveringsketen ervoor gezorgd dat Apple dit voorjaar maar één iPad met Mini-LED kon uitbrengen en daarbij werd gekozen voor het duurste model. In 2022 zullen beide formaten van de iPad Pro zijn voorzien van de nieuwe schermtechniek, die door Apple Liquid Retina XDR wordt genoemd. Kuo schrijft:

Het scherm bestaat uit meer dan 10.000 miniatuur ledlampjes die gerangschikt zijn in 2.596 lokale dimming zones. Daarmee is een veel hoger contrast mogelijk, bijna vergelijkbaar met een OLED-scherm. Volgens Kuo heeft Apple Luxshare in de arm genomen om de schermen te produceren, zodat de productie omhoog kan.

Voor mensen die op aankoopadvies zitten te wachten is het misschien wat verwarrend, aangezien Kuo ook voorspelde dat we in 2022 iPads met OLED-scherm krijgen. Mogelijk gaat het daarbij om de iPad Air. Wat de timing betreft zijn de kenners het er niet over eens: OLED zou in 2022 op de iPad komen, maar het kan ook 2023 worden.

Bloomberg heeft nog andere geruchten over de iPad Pro’s van volgend jaar. Apple zou bezig zijn met het testen van een glazen achterkant, mogelijk voor draadloos opladen. Verder zou Apple kijken naar iPads met een scherm groter dan 12,9-inch, maar die hoef je niet te snel te verwachten.