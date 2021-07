M1X is voor de Pro-modellen, M2 komt volgend jaar

Volgens Dylan (@dylandkt) zit het als volgt:

M2 staat gepland voor de eerste helft van 2022 en is bedoeld voor de aanstaande MacBook Air, die in meerdere kleuren verkrijgbaar zal zijn.

M1X komt nog dit jaar uit en is bedoeld voor de high-end modellen van de Mac, zoals de MacBook Pro.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

Verder legt Dylan uit, dat de M1X een uitbreiding is op de bestaande M1-chip, maar met meer vermogen en meer CPU- en GPU-kernen. Deze zal in de MacBook Pro, Mac mini en een nieuwe high-end iMac gebruikt worden. Volgens Ming-Chi Kuo krijgen we in 2021 nog twee nieuwe MacBook Pro’s met een nieuw design (waarschijnlijk 14-inch en 16-inch).

Goedkopere instapmodellen bij de M2-chip

De M2 is de volgende generatie chip en is waarschijnlijk gebaseerd op de A15-chip. Deze gaan we terugvinden in de MacBook Air, die volgend jaar op de markt komt. Kuo verwacht daarbij ook wat design-aanpassingen en een lagere prijs dan het huidige M1-gebaseerde model. Dit komt omdat Apple Silicon veel goedkoper is te produceren dan Intel. Geruchtenlekker Jon Prosser heeft op zijn beurt voorspeld dat Apple de MacBook Air in meer kleuren wil uitbrengen, net als bij de iMac van 2021. Prosser is soms wat omstreden, maar voorspelde wel correct dat Apple een kleurrijke iMac zou uitbrengen.

Eerder voorspelde Nikkei dat de M2-chip al in productie is en dat de eerste apparaten met deze processor in juli uitkomen, maar Nikkei heeft als bron een wat wisselend track record. Bovendien heeft Mark Gurman van Bloomberg aangegeven dat we de komende weken geen nieuwe Apple-producten hoeven te verwachten en dat er pas met de iPhones in september voor het eerst weer iets nieuws aankomt.