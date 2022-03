iCulture Vandaag: dit was donderdag 10 maart 2022

We duiken vandaag in de battle van de mini’s: alle kleine iPhones hebben we met elkaar vergeleken. Dus is jouw broekzak van klein formaat, dan vind je in ons overzicht jouw ideale toestel. We kijken ook naar de iPhone SE 2022 pre-order, die vrijdagmiddag van start gaat. Wie goed voorbereid is grijpt niet mis! Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

De Muziek-screensaver op de Mac gebruiken doe je zo.

Zo kun je je live locatie in WhatsApp delen, zodat anderen weten waar je uithangt.

Je Bedieningspaneel uitschakelen kan goed zijn voor je privacy als je in een omgeving woont waar je niet iedereen vertrouwt.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Blender – Heeft nu Metal GPU-rendering voor M1 Macs. Zie ook de video hieronder.

Facebook (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.4+) - Heeft nu meer tools voor het beheren van groepen. Hier lees je meer.